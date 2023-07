Μητσοτάκης στο Bloomberg: πρόωρη αποπληρωμή δανείων του πρώτου μνημονίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την οικονομία, ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Bloomberg.

-

Μία σημαντική συνέντευξη παραχώρησε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο διεθνές πρακτορείο Bloomberg.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε την αποπληρωμή των δανείων διάσωσης του πρώτου μνημονίου δύο έτη νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, σε ένα μήνυμα αυτοπεποίθησης προς τις χρηματοπιστωτικές αγορές κατά την έναρξη της δεύτερης θητείας του.

«Θα είμαστε σε θέση πριν από το τέλος του έτους να αποπληρώσουμε τα δάνεια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας πως αυτό «είναι μια δέσμευση προς τους επενδυτές».

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, ο Μητσοτάκης κέρδισε ηχηρή πλειοψηφία τον περασμένο μήνα για άλλα τέσσερα χρόνια στην εξουσία, δίνοντας στη συντηρητική κυβέρνησή του εντολή να εφαρμόσει φιλικές προς τους επενδυτές πολιτικές που είχε διαφημίσει κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του. Αυτό θα σημάνει την κατάργηση του χρέους της Ελλάδας των 356 δισεκατομμυρίων ευρώ (388 δισεκατομμυρίων δολαρίων), το υψηλότερο σε σχέση με την παραγωγή στη ζώνη του ευρώ.

Ο πρωθυπουργός, είπε ότι στοχεύει να ανακτήσει φέτος την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας για επενδύσεις, 13 χρόνια αφότου χάθηκε στην αρχή μιας μακράς, επώδυνης οικονομικής κρίσης. Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε επίσης να επιταχύνει τις προσπάθειές του για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας και τη μείωση του χρέους.

«Θέλω να συνεχίσω να κάνω την Ελλάδα έναν πολύ ελκυστικό προορισμό για ξένες επενδύσεις», είπε. «Όχι μόνο επικεντρωνόμαστε στην ανάπτυξη, αλλά θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι ο λόγος του χρέους μας προς το ΑΕΠ θα συνεχίσει να μειώνεται με πολύ γρήγορο ρυθμό».

NEW: "It's a commitment to investors"



Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis pledges to repay two years of bailout loans ahead of schedule, in a confident signal to financial markets at the start of his second term in office https://t.co/VyNgXpsxKl pic.twitter.com/imbTeV3FHy