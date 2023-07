Πολιτική

ΚΕΔΕ: Τον Μπακογιάννη στηρίζει η ΝΔ στις επόμενες εκλογές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση της ΝΔ ήρθε μετά την παμψηφεί εκλογή του δήμαρχου Αμπελόκηπων Μενεμενής Λάζαρου Κυρίζογλου ως προέδρου της ΚΕΔΕ

-

Την στήριξή της στην υποψηφιότητα του Δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη στις επόμενες εκλογές για την ανάδειξη του νέου προέδρου της ΚΕΔΕ ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία.

Η ανακοίνωση της ΝΔ ήρθε μετά την παμψηφεί εκλογή του δήμαρχου Αμπελόκηπων Μενεμενής Λάζαρου Κυρίζογλου ως προέδρου της ΚΕΔΕ.

Στην ΚΕΔΕ παρευρέθηκε o Δημήτρης Παπαστεργίου, ο αποχωρήσας τέως πρόεδρός της, ο οποίος ανέλαβε υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συνεχάρη τον Λάζαρο Κυρίζογλου ευχόμενος του καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

H ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας

«Συγχαίρουμε θερμά τον Λάζαρο Κυρίζογλου για την εκλογή του ως προέδρου της ΚΕΔΕ και του ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και στο έργο του. Με την ευκαιρία ανακοινώνεται ότι μετά τη μάχη των επικείμενων αυτοδιοικητικών εκλογών τον προσεχή Οκτώβριο η Νέα Δημοκρατία θα υποστηρίξει την υποψηφιότητα του Δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη στις επόμενες εκλογές για την ανάδειξη του νέου προέδρου της ΚΕΔΕ».

Ειδήσεις σήμερα:

Αττική: Nοίκιαζε αυτοκίνητα από εταιρίες και τα έδινε σε διακινητές μεταναστών

Φωτιά στην Ψάθα - Στη μάχη εναέρια μέσα

Λευκωσία - Γεραπετρίτης: Το Κυπριακό κορυφαία εθνική προτεραιότητά μας