Ουκρανία – Ζαπορίζια: Παιχνίδια… πολέμου γύρω από τον πυρηνικό σταθμό

Ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός της Ευρώπης βρίσκεται από τις 4 Μαρτίου 2022 υπό τον έλεγχο των ρωσικών στρατευμάτων που εισέβαλαν στην Ουκρανία.

Το Κίεβο κατηγόρησε σήμερα τη Μόσχα ότι σχεδιάζει «προβοκάτσια» στον κατεχόμενο από τις ρωσικές δυνάμεις πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία. Στον αντίποδα, σύμβουλος της ρωσικής κρατικής εταιρίας πυρηνικής ενέργειας Rosatom καταγγέλλει σχέδιο ουκρανικής «επίθεσης» στις εγκαταστάσεις.

Ο ουκρανικός στρατός προειδοποίησε για «προετοιμασία προβοκάτσιας στον χώρο του σταθμού της Ζαπορίζια στο εγγύς μέλλον». Ισχυρίζεται ότι «αντικείμενα που μοιάζουν με εκρηκτικούς μηχανισμούς τοποθετήθηκαν στην οροφή των αντιδραστήρων 3 και 4». Υποστηρίζει ότι σκοπός των Ρώσων δεν είναι να βλάψουν τις γεννήτριες, αλλά «να δώσουν την εντύπωση βομβαρδισμού από την ουκρανική πλευρά», θεωρώντας σίγουρο ότι η Μόσχα θα επιχειρήσει να παραπληροφορήσει για το ζήτημα αυτό.

Στη Μόσχα, ο σύμβουλος του επικεφαλής του ρωσικού κολοσσού Rosatom Ρενάτ Καρτσά κατηγόρησε το Κίεβο ότι σχεδιάζει επίθεση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. «Λάβαμε σήμερα πληροφορίες που είμαι εξουσιοδοτημένος να αποκαλύψω. Τη νύχτα της 5ης Ιουλίου, μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, ο ουκρανικός στρατός θα επιχειρήσει να επιτεθεί στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια», ισχυρίστηκε στη ρωσική τηλεόραση. Οι ουκρανικές δυνάμεις σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν «οπλικά συστήματα ακριβείας, μεγάλου βεληνεκούς» και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Τον Μάιο, η καταστροφή του υδροηλεκτρικού φράγματος Καχόβκα, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή που ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις, προκάλεσε ανησυχία για τη δεξαμενή που τροφοδοτεί τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ώστε να ψύχονται οι έξι αντιδραστήρες του.

Στις 22 Ιουνίου, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι προετοιμάζει «τρομοκρατική επίθεση» με διαρροή ραδιενέργειας από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Το Κρεμλίνο απέρριψε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας «ψεύδη» τους ισχυρισμούς του ουκρανού προέδρου.

