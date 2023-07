Υγεία - Περιβάλλον

Ρομποτική χειρουργική για την αντιμετώπιση υποτροπής της κήλη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

-

Η ρομποτική χειρουργική προσέγγιση αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στις περιπτώσεις που η κήλη ξαναεμφανίζεται. Η μέθοδος προσφέρει εξαιρετικά πλεονεκτήματα, τόσο στον ασθενή, όσο και στον χειρουργό που διενεργεί την επέμβαση.

«Δεδομένης ωστόσο της πολυπλοκότητας μίας επανεγχείρησης για την αντιμετώπιση μίας κήλης, είναι απαραίτητη προϋπόθεση η πιστοποίηση και εμπειρία του χειρουργού στη διενέργεια σύνθετων ρομποτικών επεμβάσεων», επισημαίνει ο κ. ο Χαράλαμπος Σπυρόπουλος, Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής, Συνδιευθυντής Κέντρου Αριστείας Χειρουργικής Κηλών Κοιλιακού Τοιχώματος του Μetropolitan General, ο οποίος μας εξηγεί πως μπορεί να προκύψει επανεμφάνιση της κήλης, ποια είναι τα συμπτώματα και πως αντιμετωπίζεται.

Τι είναι η υποτροπή μίας κήλης;

«Ο όρος υποτροπή κήλης αναφέρεται στην επανεμφάνιση οποιασδήποτε κήλης που έχει αντιμετωπιστεί χειρουργικά στο παρελθόν. Η υποτροπή είναι μία εξαιρετικά δυσάρεστη εμπειρία για τον ασθενή και εμφανίζεται με μεγαλύτερη ή μικρότερη συχνότητα ανάλογα με:

Το είδος της κήλης που αντιμετωπίστηκε αρχικά

Τη χειρουργική τεχνική και προσπέλαση που ακολουθήθηκε στην αρχική επέμβαση

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ασθενούς

Την εμπειρία και δεξιοτεχνία του χειρουργού

Ποιες είναι οι κυριότερες αιτίες εμφάνισής της;

Στις πιθανότερες αιτίες εμφάνισης υποτροπής μίας κήλης συγκαταλέγονται οι ακόλουθες:

Αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση, ιδιαίτερα όταν λαμβάνει χώρα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την χειρουργική αποκατάσταση της πρωτοπαθούς κήλης. Κυριότερες αιτίες αύξησης της ενδοκοιλιακής πίεσης αποτελούν ο έντονος βήχας, η χρόνια δυσκοιλιότητα, η παχυσαρκία και η άρση μεγάλου βάρους.

ιδιαίτερα όταν λαμβάνει χώρα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την χειρουργική αποκατάσταση της πρωτοπαθούς κήλης. Κυριότερες αιτίες αύξησης της ενδοκοιλιακής πίεσης αποτελούν ο έντονος βήχας, η χρόνια δυσκοιλιότητα, η παχυσαρκία και η άρση μεγάλου βάρους. Ανεπαρκής επούλωση του χειρουργικού τραύματος σε ασθενείς με μειωμένη ανοσοαπόκριση, όπως επί νεοπλασιών, σακχαρώδη διαβήτη ή επί λήψης κορτικοειδών

σε ασθενείς με μειωμένη ανοσοαπόκριση, όπως επί νεοπλασιών, σακχαρώδη διαβήτη ή επί λήψης κορτικοειδών Κακή χειρουργική τεχνική κατά την αρχική αντιμετώπιση της κήλης: Αναφέρεται τόσο στη λανθασμένη επιλογή της χειρουργικής μεθόδου για έναν ασθενή όσο και στην κακή εφαρμογή μίας τεχνικής από πλευράς του χειρουργού.

Αναφέρεται τόσο στη λανθασμένη επιλογή της χειρουργικής μεθόδου για έναν ασθενή όσο και στην κακή εφαρμογή μίας τεχνικής από πλευράς του χειρουργού. Ανεπαρκής μετεγχειρητική φροντίδα/αγνόηση των οδηγιών του χειρουργού.

Ποια συμπτώματα συνοδεύουν μια υποτροπή κήλης;

Η υποτροπιάζουσα κήλη έχει παρόμοια συμπτωματολογία με αυτή της πρωτοπαθούς κήλης.

Συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικότερα συμπτώματά της είναι:

Εμφάνιση εξογκώματος στην ίδια περιοχή

Πόνος ή δυσφορία

Αίσθημα πίεσης/ βάρους/ πληρότητας

Ναυτία ή/και εμετός

Τα συμπτώματα συνήθως διαφοροποιούνται ανάλογα με το σημείο που βρίσκεται η κήλη. Εάν όμως ο ασθενής εμφανίζει κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα (ιδιαίτερα εάν έχει υποβληθεί σε χειρουργείο κήλης στο παρελθόν), τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχει εμφανίσει υποτροπή» τονίζει ο ειδικός.

Ρομποτική χειρουργική αντιμετώπιση της υποτροπιάζουσας κήλης

«Αφού επιβεβαιωθεί από τον εξειδικευμένο χειρουργό σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες απεικονιστικές εξετάσεις η παρουσία υποτροπιάζουσας κήλης, θα ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο θεραπευτικό πλάνο για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι νέες τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας προσφέρουν εξαιρετικά πλεονεκτήματα για τους ασθενείς, με τη ρομποτική θεραπεία να αποτελεί την πιο σύγχρονη τεχνική αποκατάστασης», συμπληρώνει.

Ρομποτική χειρουργική θεραπεία επί υποτροπής κήλης – Πλεονεκτήματα

«Η ρομποτική τεχνολογία», καταλήγει ο κ. Σπυρόπουλος, «εφαρμόζεται με τη χρήση ενός εξελιγμένου ρομποτικού συστήματος και προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα:

Αποτελεί μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο.

Εκμηδενίζει τον τραυματισμό των ιστών και την απώλεια αίματος κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Επιτρέπει την ευκολότερη πλοήγηση επί του ήδη ταλαιπωρημένου, από την προηγηθείσα επέμβαση, χειρουργικού πεδίου

Επιτρέπει την τοποθέτηση μεγαλύτερων πλεγμάτων σε στοχευμένη θέση με στόχο την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Μειώνει τον μετεγχειρητικό πόνο και τις πιθανότητες μετεγχειρητικών επιπλοκών.

Επιτρέπει τη γρήγορη ανάρρωση και την ταχύτερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.

Χρησιμοποιεί εξελιγμένες τεχνολογίες όπως ειδική ανοσοφθορίζουσα “όραση” και τρισδιάστατη μεγεθυμένη απεικόνιση του χειρουργικού πεδίου, για μεγαλύτερη ακρίβεια κινήσεων.

Εξασφαλίζει καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα»