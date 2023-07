Κοινωνία

Λιοσίων: Φωτιά σε κτήριο

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στην περιοχή.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο εγκαταλελειμμένου κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, φωτιά εκδηλώθηκε στις 11.21 σε διώροφο κτίριο που βρίσκεται στην οδό Κρήτης 3Α στο κέντρο της Αθήνας, πλησίον της Λιοσίων και στον πρώτο όροφο καίγονταν απορρίμματα χωρίς ωστόσο να επεκταθεί η πυρκαγιά σε διπλανά κτίρια.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

