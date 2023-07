Οικονομία

ΔΥΠΑ - Κοινωνικός Τουρισμός: Τα καταλύματα στο νέο πρόγραμμα

Πάνω από 1.400 καταλύματα συμμετέχουν στο νέο πρόγραμμα που "τρέχει" η ΔΥΠΑ. Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα παρόχων.

-

Συνολικά 1.414 τουριστικά καταλύματα συμμετέχουν ήδη στο Μητρώο Παρόχων του ενισχυμένου Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2023-24 της ΔΥΠΑ, που ξεκίνησε για πρώτη φορά φέτος ένα μήνα νωρίτερα, την 1η Ιουλίου αντί για 1η Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, τα περισσότερα καταλύματα βρίσκονται στην Εύβοια (224) και ακολουθούν η Πιερία με 100, η Χαλκιδική και η Πρέβεζα με 79 αντίστοιχα και η Μαγνησία με 56. Ενδεικτικά, οι 15 περιφερειακές ενότητες με τον μεγαλύτερο αριθμό καταλυμάτων είναι οι εξής:

Περιφερειακή Ενότητα / Καταλύματα / Ποσοστό

Εύβοιας, 224, 16%

Πιερίας, 100, 7%

Πρέβεζας, 79, 6%

Χαλκιδικής, 79, 6%

Μαγνησίας, 56, 4%

Λέσβου, 55, 4%

Αργολίδας, 43, 3%

Θάσου, 41, 3%

Χίου, 40, 3%

Ιωαννίνων, 34, 2%

Νήσων Αττικής, 33, 2%

Πέλλας, 33, 2%

Σποράδων, 33, 2%

Κέρκυρας, 31, 2%

Σάμου, 30, 2%.

Όσον αφορά στην κατηγορία των καταλυμάτων που συμμετέχουν, το 24% αποτελείται από ενοικιαζόμενα δωμάτια κατηγορίας 3 κλειδιών, το 20% ξενοδοχεία 3 αστέρων και το 19% ξενοδοχεία 2 αστέρων:

Κατηγορία / Καταλύματα / Ποσοστό

3 κλειδιών, 334, 24%,

3 αστέρων, 277, 20%

2 αστέρων, 263, 19%

2 κλειδιών, 219, 15%

4 κλειδιών, 77, 5%

4 αστέρων, 72, 5%

1 αστέρος, 45, 3%

Ανεξάρτητα, 19, 1%

5 αστέρων, 8, 1%

5 κλειδιών, 5, 0%,

Χωρίς πληριοφορία, 95, 7%

Αναφορικά με τη δυναμικότητα των καταλυμάτων, τα περισσότερα ανήκουν στις κατηγορίες των 31-50 κλινών και 11-20 κλινών και ακολουθεί η κατηγορία των 21-30 κλινών:

Δυναμικότητα / Καταλύματα / Ποσοστό

1-10, 98, 7%

11-20, 358, 25%

21-30, 276, 20%

31-50, 360, 25%

51-100, 229, 16%

101+, 93, 7%.

Η πλατφόρμα για ένταξη στο Μητρώο Παρόχων παραμένει ανοιχτή. Οι πάροχοι μπορούν να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέσω gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet.

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού

Υπενθυμίζεται ότι και φέτος προβλέπονται αυξημένες τιμές επιδότησης κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο, αλλά, επιπλέον, για πρώτη φορά προσαυξάνονται κατά 20% και κατά τις περιόδους των Χριστουγέννων (από 15.12.2023 έως 14.01.2024) και του Πάσχα (από 26.04.2024 έως 12.05.2024), ενώ η αύξηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα της Β. Εύβοιας και της Σάμου.

Οι δικαιούχοι του περσινού προγράμματος που δεν έχουν ενεργοποιήσει ακόμα τις επιταγές μπορούν να κάνουν διακοπές μέχρι τις 31 Ιουλίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos.

