Σακελλαροπούλου: Το μεταναστευτικό δεν είναι υπόθεση μόνο των παράκτιων χωρών

Με τον Πρόεδρο της Μάλτας είχαν συναντήσεις η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός.

Το Μεταναστευτικό και οι τρόποι αντιμετώπισής του συζητήθηκαν σήμερα, μεταξύ άλλων, κατά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Μάλτας, George Vella, ο οποίος επισκέπτεται επίσημα την Αθήνα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στις παραδοσιακά καλές σχέσεις των δύο χωρών και υπογράμμισε τις περαιτέρω προοπτικές ανάπτυξης της διμερούς συνεργασίας σε τομείς όπως το εμπόριο, ο τουρισμός, η ναυτιλία, η κλιματική αλλαγή, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Μάλτας μίλησαν ακόμη για τη συνεργασία των δύο χωρών σε θέματα ευρωπαϊκής ατζέντας και σε κοινές προκλήσεις, όπως το Μεταναστευτικό, υπογραμμίζοντας την ανάγκη καταπολέμησης των δικτύων των διακινητών.

Η ανάγκη επίδειξης μεγαλύτερης και έμπρακτης αλληλεγγύης από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μεταναστευτικό, καθώς και τα θέματα της Μεσογείου, όπως η ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου και του Προέδρου της Μάλτας, Τζόρτζ Βέλλα, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρας μας, μετά από πρόσκληση της Ελληνίδας ομολόγου του.

Η κ. Σακελλαροπούλου, αφού καλωσόρισε τον Πρόεδρο της Μάλτας στην Αθήνα, ανέφερε ότι «η ανάπτυξη των διμερών μας σχέσεων γνωρίζει ιδιαίτερη δυναμική» και πρόσθεσε πως «η συχνή ανταλλαγή επισκέψεων υψηλού επιπέδου μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για την περαιτέρω εμβάθυνσή τους».

Σημείωσε, επίσης, ότι «η γεωστρατηγική μας θέση και η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν το ιδεώδες υπόβαθρο για την ανάπτυξη συνεργιών σε πολλούς τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως ο πολιτισμός, ο τουρισμός, η ναυτιλία».

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι «η κοινή μας θάλασσα, η Μεσόγειος, μας ενώνει και στην ανάγκη αντιμετώπισης ενός κρίσιμου ζητήματος, όπως είναι το μεταναστευτικό» και υπενθύμισε πως «το τραγικό πρόσφατο ναυάγιο στα διεθνή ύδατα ανοιχτά της Πύλου αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα της συνεχιζόμενης ανθρωπιστικής κρίσης, κατά την οποία τα τελευταία χρόνια χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους διασχίζοντας τη Μεσόγειο».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι «η προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί προτεραιότητα, η οποία, όμως, πρέπει να συμβαδίζει με το καθήκον μας να διασφαλίσουμε το υπέρτατο αγαθό, την ανθρώπινη ζωή» και συμπλήρωσε: «Το μεταναστευτικό δεν είναι υπόθεση μόνο των παράκτιων κρατών, αλλά ολόκληρης της ευρωπαϊκής οικογένειας, η οποία με αλληλεγγύη και σε στενή συνεργασία με τρίτα κράτη πρέπει να τα αντιμετωπίσει, μένοντας ταυτόχρονα πιστή στις αξίες και τα ιδεώδη, τα οποία πρεσβεύει».

Αναφερόμενη στην απρόκλητη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τον συνεχιζόμενο πόλεμο υποστήριξε ότι «όλα όσα θεωρούσαμε δεδομένα στην ήπειρό μας, η ειρήνη και η ασφάλεια, έχουν καταρρεύσει», για να προσθέσει πως «σε αυτό το περίπλοκο διεθνές σκηνικό, όπου καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μια σειρά από μεγάλες προκλήσεις, η ανάγκη για συνεργασία είναι πιο επιτακτική από ποτέ».

Καταλήγοντας, η κ. Σακελλαροπούλου επανέλαβε ότι «η πολιτική μας εδράζεται στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, που είναι η κοινή μας πυξίδα στον αγώνα μας για ασφάλεια και σταθερότητα, με στόχο την ευημερία των λαών μας».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Μάλτας, αφού ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας για την πρόσκληση στην Αθήνα, μίλησε για το άριστο επίπεδο των διμερών σχέσεων των δύο χωρών, υποστηρίζοντας ότι «πάντοτε οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Μάλτας ήταν εξαιρετικές γιατί είμαστε και οι δύο μεσογειακά και ναυτιλιακά κράτη».

Παρατήρησε, επίσης, ότι οι σχέσεις μας τα τελευταία χρόνια έχουν βελτιωθεί και αναπτυχθεί πολύ, τόσο λόγω του εμπορίου όσο και του τουρισμού και τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης και εμβάθυνσης τους, όπως, συνέβη, ήδη από το 2004, μετά την προσχώρηση της Μάλτας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όσον αφορά στο μεταναστευτικό, υπογράμμισε ότι πρόκειται «για ένα πρόβλημα της Μεσογείου, αλλά δεν έχουμε λάβει γι' αυτό ακόμη την πλήρη υποστήριξη όλων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αλληλεγγύη τους είναι απολύτως απαραίτητη διότι πρέπει να εκφραστεί και στην πράξη».

Ειδικότερα, ο κ. Βέλλα σημείωσε πως «ως κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προερχόμαστε από τη Μεσόγειο θα πρέπει να επισημάνουμε και να υπενθυμίσουμε και στους υπόλοιπους ότι δεν θα πρέπει να ασχολούνται και να απορροφώνται μόνο με τα εσωτερικά θέματα της Ένωσης. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου τους κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία των χωρών της Μεσογείου. Διότι αν τα πράγματα πηγαίνουν προς τα εκεί, τότε αυτό θα επηρεάσει αρνητικά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ακολούθως, τόνισε ότι «δύο ακόμη σοβαρά θέματα που απασχολούν τις χώρες μας είναι η κλιματική αλλαγή, η οποία είναι πολύ σημαντική, διότι θα επηρεάσει τα πάντα, αλλά και ο χώρος της ναυτιλίας» και εξέφρασε την ελπίδα, ότι «αυτά τα θέματα θα τα προωθήσει η Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την περίοδο 2025 -2026».

Τελετή παρασημοφόρησης

Νωρίτερα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε ειδική τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο, απένειμε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Μάλτας το Παράσημο του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος του Σωτήρος, ενώ με τη σειρά του, ο κ. Βέλλα απένειμε στην κ. Σακελλαροπούλου το Παράσημο και το Περιδέραιο του Εθνικού Τάγματος της Αξίας της Δημοκρατίας της Μάλτας.

