Οικονομία

Pricefox - Οδηγός Καταναλωτή: Τι πρέπει να προσέξεις όταν αλλάζεις πάροχο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όταν αλλάζεις πάροχο θες να είσαι σίγουρος ότι έχεις διαλέξει την προσφορά που σε συμφέρει πραγματικά. Το Pricefox επισημαίνει όσα πρέπει να έχετε κατά νου πριν αποφασίσετε.

-

Ο λογαριασμός του ρεύματος καλύπτει σημαντικό μέρος των εξόδων κάθε νοικοκυριού. Πολλές φορές η επιλογή ενός άλλου παρόχου μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο στο λογαριασμό σου και να σε βοηθήσει να εξοικονομήσεις χρήματα. Όμως δεν πρέπει να παίρνεις μια τέτοια απόφαση βιαστικά. Το Pricefox συμβουλεύτηκε τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και σου δίνει πέντε πράγματα που πρέπει να προσέξεις όταν αποφασίζεις να αλλάξεις πάροχο.

Μάθε ποιες ακριβώς είναι οι καταναλωτικές σου ανάγκες στο ρεύμα

Κάθε νοικοκυριό έχει διαφορετικές ανάγκες στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Ένα πρόγραμμα που συμφέρει ένα νοικοκυριό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι συμφέρει και το γειτονικό. Για να βρεις το πακέτο που σε συμφέρει περισσότερο πρέπει να γνωρίζεις ακριβώς πόσο ρεύμα καταναλώνεις σε ετήσια βάση.

Πάρε τους λογαριασμούς ρεύματος των τελευταίων 2-3 ετών και υπολόγισε την ετήσια κατανάλωσή σας.

Με αυτή τη γνώση, μπορείς να συγκρίνεις παρόχους και προγράμματα με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Πρόσεξε τα δώρα και τα προνόμια που διαφημίζουν οι πάροχοι

Πολλοί προμηθευτές προσφέρουν δώρα και προνόμια προς τους καταναλωτές για να κάνουν πιο ελκυστικά τα πακέτα τους.

Καλό είναι να αξιολογείς ως καταναλωτής τα προσφερόμενα δώρα και να ζητάς όλες τις λεπτομέρειες και τις προϋποθέσεις που τα συνοδεύουν πριν υπογράψεις νέα σύμβαση προμήθειας.

Για παράδειγμα, μία προσφορά που περιλαμβάνει 80% έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο του λογαριασμού θα πρέπει να αναφέρει τις προϋποθέσεις και τη διάρκεια της έκπτωσης αυτής.

Διάβασε προσεκτικά τα ψιλά γράμματα

Κάθε προμηθευτής προσφέρει μια σειρά από διαφορετικά πακέτα με διαφορετικές υπηρεσίες.

Πολλοί προμηθευτές διαφημίζουν ότι προσφέρουν τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Καλό είναι ο καταναλωτής να ενημερώνεται για τις λεπτομέρειες που αφορούν αυτούς τους ισχυρισμούς.

Για παράδειγμα, η χαμηλότερη τιμή μπορεί να συνδέεται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως είναι η έκπτωση συνέπειας, η επιλογή συνδυαστικού πακέτου ρεύματος και φυσικού αερίου κλπ.

Επιπλέον μπορεί κάποια πακέτα που προσφέρουν οι προμηθευτές να αφορούν νέους πελάτες ή συγκεκριμένο εύρος κατανάλωσης.

Καλό είναι ο καταναλωτης να διαβάζει προσεκτικά τα ψιλά γράμματα πριν αποφασίσει να αλλάξει πάροχο.

Μην υποτιμάς το κόστος του παγίου

Το πάγιο στο λογαριασμό ρεύματος είναι μια χρέωση που προστίθεται στο κόστος κατανάλωσης σε κάθε έκδοση του λογαριασμού ρεύματος (ή φυσικού αερίου).

Δηλαδή, ανεξάρτητα από την κατανάλωση που θα κάνει το νοικοκυριό σου, θα χρεωθεί με ένα επιπλέον σταθερό κόστος, το πάγιο (πέρα από τις άλλες χρεώσεις). Για νοικοκυριά με χαμηλή κατανάλωση, το πάγιο μπορεί να αυξάνει το λογαριασμό ρεύματος σε επίπεδα που δεν τα συμφέρει.

Για παράδειγμα, έστω ότι συγκρίνουμε δύο πακέτα δύο διαφορετικών προμηθευτών για ένα νοικοκυριό μηνιαίας κατανάλωσης 300 kwh.

Το Πακέτο 1 προσφέρει:

Τιμή κατανάλωσης 0,091€/kWh

Πάγιο 1,8€

Το Πακέτο 2 προσφέρει:

Τιμή κατανάλωσης 0,077€

Πάγιο 6€

Για το πακέτο 1, ο λογαριασμός ρεύματος όσον αφορά την κατανάλωση είναι 300*0,091 + 1,8 = 29,1€.

Για το πακέτο 2, ο λογαριασμός ρεύματος όσον αφορά την κατανάλωση είναι 300*0,085 + 6 = 31,5€.

Βλέπουμε ότι ένα μεγάλο πάγιο δεν συμφέρει το νοικοκυριό με χαμηλή κατανάλωση ρεύματος.

Σιγουρέψου κάθε μήνα για τις χρεώσεις στο λογαριασμό σου

Ένα από τα πιο ισχυρά και βασικά εργαλεία σου ως καταναλωτής είναι ο έλεγχος του λογαριασμού κατανάλωσης.

Γι’ αυτό είναι σημαντικό να μπορείς να διαβάσεις και να καταλάβεις το λογαριασμό ρεύματος. Ας δούμε δυο λεπτομέρειες σχετικά με τις χρεώσεις.

Οι χρεώσεις χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

Τις ανταγωνιστικές χρεώσεις

Αυτές καθορίζονται από τους προμηθευτές και την τιμή στην οποία προσφέρουν την κιλοβατώρα. Τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις

Αυτές καθορίζονται από την κατανάλωση και χωρίζονται σε κατηγορίες. Ωστόσο είναι κοινές για όλους τους καταναλωτές που τα επίπεδα κατανάλωσή τους είναι στην ίδια κατηγορία. Τις χρεώσεις υπέρ τρίτων

Αυτές δεν σχετίζονται με την προμήθεια ρεύματος, αλλά εισπράττονται μέσω του λογαριασμού.

Ο λογαριασμός κατανάλωσης διακρίνεται σε δύο εξής κατηγορίες:

Στον εκκαθαριστικό λογαριασμό, ο οποίος προκύπτει ύστερα από καταμέτρηση που πραγματοποιεί ο ΔΕΔΔΗΕ και αναγράφει την πραγματική αξία της κατανάλωσης της αναγραφόμενης περιόδου.

Στον έναντι λογαριασμό, ο οποίος προκύπτει ύστερα από εκτίμηση της κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του προηγούμενου μήνα/διμήνου και συμψηφίζεται στο τελικό ποσό του αντίστοιχου εκκαθαριστικού λογαριασμού.

Πλέον πολλοί προμηθευτές προσφέρουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να εγγράφουν την ένδειξη του μετρητή τους στην ιστοσελιδα του προμηθευτή και η τιμολόγηση να γίνεται βάσει της πραγματικης τους κατανάλωσης. Έτσι αποφεύγεις τις μεγάλες διακυμάνσεις στους λογαριασμούς.

Με αυτές τις πέντε συμβουλές μπορείς να μπεις στην πλατφόρμα του Pricefox, να συγκρίνεις παρόχους ρεύματος και φυσικού αερίου και να βρεις το πακέτο που σε συμφέρει γρήγορα και εύκολα. Αλλάζοντας πρόγραμμα ενέργειας μπορεί να εξοικονομήσεις έως και 32€ το μήνα.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Στίγκας: ο Κασιδιάρης έχει καλές ιδέες, δεν σκότωσε αυτός τον Φύσσα (βίντεο)

Τρίκαλα: ανήλικος κατέρρευσε ενώ διασκέδαζε με φίλους του

Στρεπτόκοκκος: Στην ΜΕΘ γυναίκα που γέννησε πρόσφατα