Κιβωτός του Κόσμου: νεκρός μάρτυρας υπεράσπισης του Πατρός Αντωνίου

Ο Αρχιμανδρίτης που βρέθηκε νεκρός, στάθηκε στο πλευρό του Πατρός Αντωνίου καθώς ήταν μάρτυρας υπεράσπισής του.

Nεκρός στο κρεβάτι του εντοπίστηκε ο 53χρονος Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος Ζακάκης της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, βασικός μάρτυρας υπεράσπισης του πατρός Αντωνίου στην υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου».

Σύμφωνα το ekklisiaonline.gr, ο 53χρονος ιερωμένος, υπέστη ανακοπή καρδιάς, ενώ τον εντόπισε νεκρό μια μοναχή. Μάλιστα, δεν ήταν γνωστό πως ο πατέρας Ιγνάτιος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ήταν ο πρώτος ο οποίος έθεσε εαυτόν υπέρ του πατρός Αντωνίου, ο πρώτος μάρτυρας υπεράσπισης στην υπόθεση της Κιβωτού και κατέθεσε πως όλα όσα αναφέρονται ήταν ψέματα.

Υπενθυμίζεται ότι ο πατέρας Αντώνιος μετά την απολογία του προ ημερών για τις καταγγελίες κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια, αφέθηκε ελεύθερος τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτικής εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του μία φορά το μήνα και χρηματική εγγύηση ύψους 10.000 ευρώ.

