“Κιβωτός του Κόσμου”- Πατήρ Αντώνιος: η απολογία του και οι περιοριστικοί όροι

Πολύωρη ήταν η απολογία του πατρός Αντωνίου για τις εις βάρος του καταγγελίες. Τι υποστήριξε για όσα τον κατηγορούν πρωην τρίφμοι της δομής, μεταξύ των οιποίων ένας ανήλικος.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο πατήρ Αντώνιος, μετά την απολογία του στον ανακριτή, την Παρασκευή.

Οι περιοριστικοί όρο περιλαμβάνουν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, την εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα και την εγγυοδοσίας 10 χιλιάδων ευρώ.

Ο πατήρ Αντώνιος, απολογήθηκε σήμερα για την υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης δύο νεαρών αγοριών σε δομές της «Κιβωτού του Κόσμου», ηλικίας 19 και 15 ετών.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο χρόνος τέλεσης των πράξεων που αποδίδονται στον κατηγορούμενο είναι από τον Σεπτέμβριο του 2020 έως τον Ιανουάριο του 2022 και αφορά τις περιπτώσεις ενός 19χρονου σήμερα πρώην φιλοξενούμενου σε σπίτι της Κιβωτού στην επαρχία και ενός 15χρονου σήμερα αγοριού, οι οποίοι κατήγγειλαν τον πατέρα Αντώνιο στις Αρχές για περιστατικά με σεξουαλικές πράξεις σε βάρος τους.

Ο ιδρυτής της Κιβωτού αρνείται όσα του αποδίδονται, ενώ στο υπόμνημα που είχε παραδώσει όταν κλήθηκε ως ύποπτος ανέφερε πως η υπόθεση εξυπηρετεί άλλες σκοπιμότητες και έκανε λόγο για «κραυγαλέες αναλήθειες, φήμες, διαδόσεις, ψευδή και κατασκευασμένα δημοσιεύματα, με τη σύμπραξη καλοθελητών, που εποφθαλμιούν το έργο της Κιβωτού».

