“Αρένα” – “Κιβωτός του Κόσμου”: Όλα έγιναν μέσα στη δομή, λέει ο 15χρονος

Η «Κιβωτός του Κόσμου» ήταν το θέμα της πρώτης εκπομπής «Αρένα». Οι δηλώσεις του 15χρονου και του πατέρα Αντώνιου.

Η υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου» ήταν στο επίκεντρο της πρώτης εκπομπής της «Αρένα» με τη Μαρία Αναστασοπούλου, που έκανε πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 το βράδυ της Τετάρτης.

Μεταξύ των πλευρών της υπόθεσης που παρουσιάστηκαν ήταν και αυτή του 15χρονου που πρώτος κατήγγειλε τον πατέρα Αντώνιο.

Όπως είπε ο 15χρονος, τα όσα καταγγέλλει «έγιναν μέσα στη δομή των διακοπών στα ταξίδια που ήμασταν. Με έκανε να αισθανθώ άβολα. Στην μητέρα μου μίλησα πιο μετά για όσα συνέβησαν μέσα στη δομή. Στην αρχή δεν μίλησα σε κανέναν, μετά όμως μίλησα. Της τα είπα, όχι με λεπτομέρειες, αλλά της τα είπα».

Η μητέρα του 15χρονου, δήλωσε στην εκπομπή:

«Μου το βιάσανε, μου το κάνανε ψυχολογικά άρρωστο το παιδί μου. Έχει βιαστεί… Ακόμα προσπαθώ να μάθω τι βιασμός έχει γίνει, τα κρατάει μέσα του, φοβάται. Στην πορεία έμαθα για βιασμούς και κακοποίηση και άλλες περιπτώσεις. Τα έχω πει στην κατάθεσή μου. Πολιτεία δεν υπάρχει, το παιδί μου βιώνει κάθε δευτερόλεπτο ό,τι έχει περάσει ως τώρα».

«Στις αρχές ήταν καλός», είπε ο 15χρονος αναφερόμενος στον πατέρα Αντώνιο. «Μετά, όμως, φάνηκε ο χαρακτήρας του», πρόσθεσε. Ισχυρίστηκε πως υπήρχαν και άλλα παιδιά που του είχαν πει πως «τα βαρούσε. Έχω δει παιδιά χτυπημένα». Μάλιστα, ανέφερε πως ξυλοδαρμό υπέστησαν και από υπάλληλο της «Κιβωτού του Κόσμου». «Τους είχε πάρει ένα υπάλληλος και τους βαρούσε και τους έκρυβε για να μην μιλήσουν», τόνισε.

Ο πατέρας Αντώνιος, από την πλευρά του, δήλωσε στην εκπομπή πως, «αν μου ζητήσουν συγγνώμη τα παιδιά, θα κάνω αυτό που οφείλει να πράττει κάθε πραγματικός πατέρας. Να τα συγχωρήσω. Σε μια οικογένεια ο πατέρας πρέπει να συγχωρεί τα παιδιά του και να τα βάζει πάλι στον σωστό δρόμο».

