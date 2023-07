Κοινωνία

Trafficking: Στη φυλακή η “Μαρίνα”

Στη φυλακή οδηγήθηκε η "Μαρίνα" από το κύκλωμα trafficking. Η εμπλοκή της με την υπόθεση του Κολωνού.

Στη φυλακή οδηγείται η αποκαλούμενη "Μαρίνα", 71 ετών, γνωστή από την εμπλοκή της σε πολλές δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί για δράση οργανωμένων ομάδων και μαστροπείας, μετά την απολογία της για το μεγάλο κύκλωμα σωματεμπόρων που εξαρθρώθηκε πριν λίγες ημέρες από τις ελληνικές Αρχές σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες.

Η κατηγορουμένη φέρεται να εκμίσθωνε οίκους ανοχής, ενώ το όνομα της ενεπλάκη και στην υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό καθώς στην δικογραφία αναφέρεται πως ο κατηγορούμενος για μαστροπεία που εξέδιδε το κοριτσάκι σε χώρους της 71χρονης στο κέντρο της Αθήνας.

Η "Μαρίνα" στην υπόθεση του κυκλώματος trafficking, που χειρίζεται η 34η τακτική ανακρίτρια, είναι αντιμέτωπη με τις κατηγορίες της εμπορίας ανθρώπων και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Απολογούμενη η κατηγορούμενη αρνήθηκε την πράξη της εμπορίας ανθρώπων που της αποδίδεται. Μάλιστα η 71χρονη φέρεται να είπε στην δικαστική λειτουργό πως η ίδια έχει υπάρξει επί 50 χρόνια ιερόδουλη και επομένως δεν θα μπορούσε ποτέ να εξαναγκάσει με βία ή άλλους τρόπους -όπως ορίζει ο νόμος για το σωματεμπόριο- οποιονδήποτε να προβεί σε πράξεις που δεν θέλει. Φέρεται επίσης να είπε πως επί σειρά ετών εκμίσθωνε και διαχειριζόταν νόμιμα οίκους ανοχής στην Αθήνα.

Στην δικαστική λειτουργό απολογήθηκαν σήμερα και άλλοι εννέα κατηγορούμενοι από τη δεύτερη ομάδα των φερόμενων ως μελών του μεγάλου κυκλώματος, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Επτά χωρίς όρους και δύο με περιοριστικούς όρους. Οι κατηγορούμενοι στους οποίους επιβλήθηκαν όροι είναι υπήκοοι Κολομβίας και σύμφωνα με τη δικογραφία ήταν αυτοί που εντόπιζαν τα θύματα τα οποία με διάφορους τρόπους μετέφεραν και ανάγκαζαν να εκδίδονται. Ανακρίτρια και εισαγγελέας όρισαν την επιβολή απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης μία φορά τον μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα. Επέβαλλαν επίσης και χρηματική εγγύηση ύψους 3 χιλιάδων ευρώ στον καθένα.

Συνολικά στη δικαστική λειτουργό έχουν απολογηθεί από χθες 21 από τους 22 συλληφθέντες για τη δράση της εγκληματικής ομάδας. Τρεις από αυτούς, το "αρχηγικό" ζευγάρι χθες και η 71χρονη σήμερα, κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Αύριο θα απολογηθεί στην ανακρίτρια ο τελευταίος κατηγορούμενος για την υπόθεση ο οποίος φαίνεται να είναι ο σύντροφος της "Μαρίνας".

