Αθλητικά

Ντόπιννγκ – Μήτογλου: μειώθηκε η ποινή του κι επιστρέφει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άνοιξε ο δρόμος για την επιστροφή του Ντίνου Μήτογλου, μετά τη μείωση της ποινής του.

-

Θετική έκβαση είχε για τον Ντίνο Μήτογλου η προσφυγή του στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο, κατά της ποινής αποκλεισμού 32 μηνών που του είχε επιβάλει η FIBA για χρήση απαγορευμένης ουσίας. Το CAS μείωσε την τιμωρία του διεθνούς φόργουορντ κατά το ήμισυ, στους 16 μήνες, ανοίγοντας το δρόμο για την επιστροφή του στα παρκέ.

«Το CAS σήμερα ανέτρεψε την πρωτόδικη απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής της Φιμπα που αφορά τον Ντίνο Μήτογλου και μείωσε την ποινή του σε 16 μήνες. Στο πρακτικό σκέλος, ο Ντίνος είναι ελεύθερος να αγωνίζεται από την 28.7.2023», αναφέρεται σε ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του παίκτη στο instagram.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dinos Mitoglou (@mitoo44)

Η ποινή του Μήτογλου έχει ισχύ από τον Μάρτιο του 2022, όταν υποβλήθηκε σε έλεγχο στο περιθώριο του αγώνα της Αρμάνι Μιλάνο (στην οποία ανήκε) με τον Παναθηναϊκό για τη Euroleague, όπου ανιχνεύθηκε στο δείγμα του η απαγορευμένη ουσία μεθανδιενόνη (metandienone). Το 16μηνο της τιμωρίας λήγει στις 28 Ιουλίου, όπερ σημαίνει ότι ο 27χρονος φόργουορντ θα μπορεί να αγωνιστεί κανονικά την επόμενη σεζόν. Παράλληλα, είναι στη διακριτική ευχέρεια του Δημήτρη Ιτούδη αν θα τον συμπεριλάβει στα πλάνα του για το Παγκόσμιο Κύπελλο μπάσκετ, με την μακροχρόνια αγωνιστική απραξία του βέβαια να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα.

Ο δικηγόρος του Ντίνου Μήτογλου, Αλέξης Κούγιας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του μετά την απόφαση: «Τη Δευτέρα 3 Ιουνίου, ο κος Μήτογλου κατέθεσε μήνυση για την διάπραξη εις βάρος του, από τη γνωστή γιατρό που τον ενέπλεξε σ’ αυτήν την αθλητική τραγωδία, του κακουργήματος της εκθέσεως σε κίνδυνο για την ίδια του τη ζωή, από τα χορηγηθέντα σκευάσματα. Με αυτή τη διαδικαστική πράξη, απέδειξε ότι αφενός μεν δεν γνώριζε ότι τα συγκεκριμένα σκευάσματα ήταν απαγορευμένα, αφετέρου δε ότι θέλει να τιμωρηθεί η συγκεκριμένη και δεν τη συγκαλύπτει. Αυτό εξετιμήθη από το CAS και σε συνδυασμό με την εξαιρετική εργασία των συναδέλφων μου και ειδικά του Σοφοκλή Πιλάβιου, με τον οποίο είχαμε μια άριστη συνεργασία, ήλθε αυτή η απόφαση – λύτρωση γι’ αυτόν τον μεγάλο αθλητή. Τον περιμένω να τον καμαρώνω στην Εθνική Ομάδα».

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία: Ανήλικη νύφη σώθηκε από ανάρτηση

Κιβωτός του Κόσμου: νεκρός μάρτυρας υπεράσπισης του Πατρός Αντωνίου

Trafficking: Στη φυλακή η “Μαρίνα”