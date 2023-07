Κοινωνία

Κατερίνη: ακινητοποιήθηκε τρένο που πήγαινε στη Λάρισα

Για ποιον λόγο ακινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία. Ταλαιπωρία για δεκάδες επιβάτες.

Ακινητοποιημένη στην Κατερίνη παραμένει η αμαξοστοιχία 12591 η οποία ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό τη Λάρισα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, το τρένο, με 58 επιβάτες, ακινητοποίηθηκε λόγω παντογράφου εκτός λειτουργίας από κλαδιά στη γραμμή και σπασμένου υαλοπίνακα στην καμπίνα μηχανοδήγησης.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, αναμένονται μεγάλες καθυστερήσεις στον Προαστιακό Θεσσαλονίκη – Λάρισα και θα δρομολογηθούν λεωφορεία για την εξυπηρέτηση των επιβατών.

