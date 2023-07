Κόσμος

Γαλλία: πολιτική κόντρα λόγω των ταραχών

Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στη Γαλλία λόγω των επεισοδίων.

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει στη Γαλλία το ζήτημα των ταραχών της προηγούμενης εβδομάδας, με το κυβερνητικό στρατόπεδο να κατηγορεί την Αριστερά - και πρωτίστως το κόμμα της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI) του Ζαν Λυκ Μελανσόν, ότι με τη στάση που τήρησε, αποφεύγοντας να απευθύνει έκκληση για ηρεμία, επί της ουσίας έριξε λάδι στη φωτιά.

«Δεν θα υπάρξει επιστροφή στην ηρεμία αν δεν υπάρξει δικαιοσύνη», δήλωσε ενώπιον της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της LFI, Ματίλντ Πανό, ενώ απευθυνόμενη προς την πρωθυπουργό Ελιζαμπέτ Μπορν της είπε ότι «θέλετε να αποδώσετε σε εμάς την ευθύνη για την οργή όταν αυτή έχει τις ρίζες της σε μια αποτρόπαια δολοφονία».

«Ψάχνετε για ένοχους παντού, σε όλα τα δημοκρατικά θεσμικά όργανα, εκτός από τους δράστες της βίας», της απάντησε η Γαλλίδα πρωθυπουργός υπογραμμίζοντας ότι οι «Ανυπότακτοι» επέλεξαν τον δρόμο της υπερβολής, της λεκτικής βαρβαρότητας και της υπεκφυγής».

Σε ό,τι αφορά τέλος την ακροδεξιά παράταξη, η Μαρίν Λεπέν κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «δημιούργησε περιοχές ανομίας στις οποίες άφησε κάποιες κοινότητες να αναπτύξουν εγκληματική δράση», μετατρέποντας τη χώρα σε «κόλαση». «Τι κάνατε με τη Γαλλία, εσείς που ακολουθείτε την ίδια πολιτική με τους προκατόχους σας εδώ και σαράντα χρόνια; », διερωτήθηκε, καλώντας την κυβέρνηση να «σταματήσει την άναρχη μετανάστευση» και να «αναλάβει τον έλεγχο σε όλες τις περιοχές της Γαλλίας».

«Το να μην τάσσεσαι κάποιος με την ενότητα της χώρας, δεν είναι υπεύθυνο», απάντησε η Μπορν στην Λεπέν, τονίζοντας την ανάγκη «για εθνική ενότητα».

