Μπακς για Αντετοκούνμπο: “Ανοιχτή” η συμμετοχή του στην Εθνική

Ο "Greek Freak" υποβλήθηκε σε μια διαδικασία καθαρισμού στο καταπονημένο αριστερό γόνατό του.

Ο γενικός διευθυντής των Μιλγουόκι Μπακς, Τζον Χορστ, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει παρθεί κάποια απόφαση, σχετικά με τη συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023.

Μιλώντας στο «The Athletic» επισήμανε: «Όταν έχει να κάνει με την υγεία των παικτών μας, πάντα δουλεύουμε συνεργατικά με τον παίκτη, τον εκπρόσωπό του και το σταφ μας για να πάρουμε την καλύτερη απόφαση.

Στην περίπτωση συμμετοχής στην Εθνική Ελλάδας, το δουλεύουμε μαζί με την Ομοσπονδία. Καμία απόφαση δεν έχει παρθεί για το αν ο Γιάννης θα παίξει με την Εθνική αυτό το καλοκαίρι».

Υπενθυμίζεται ότι ο 28χρονος υποβλήθηκε σε μια διαδικασία καθαρισμού στο καταπονημένο αριστερό γόνατό του πριν από δύο εβδομάδες, όπως επιβεβαίωσαν και οι Μιλγουόκι Μπακς και πλέον θα χρειαστεί χρόνο ξεκούρασης, ούτως ώστε στο επόμενο διάστημα να ξεκαθαρίσει εάν θα ενισχύσει την Εθνική Ελλάδας στο Μουντομπάσκετ της Ασίας.

