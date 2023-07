Οικονομία

ΑΑΔΕ - Βουλιαγμένη: “Λουκέτο” σε beach bar (εικόνες)

Παραβάσεις διαπιστώθηκαν σε επιχείρησης της παραλιακής στη Βουλιαγμένη, όπου μπήκε και λουκέτο από την ΑΑΔΕ.

Ακόμα μία περίπτωση φοροδιαφυγής γνωστού κέντρου στην παραλία εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Πρόκειται για γνωστό beach bar το οποίο βρίσκεται στην Βουλιαγμένη.

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση, μέσα στα πρώτα λεπτά της επίσκεψης τους, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ βρήκαν ότι η επιχείρηση, τη συγκεκριμένη στιγμή, δεν είχε κόψει τέσσερις αποδείξεις συνολικού ύψους 700 Euro.

Αμέσως, προχώρησαν στην επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων και στο σφράγισμα της επιχείρησης για δύο ημέρες.

Να σημειωθεί πως το γεγονός ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση είχε επιλέξει να μην κόψει αποδείξεις στα τραπέζια, που είχαν κάνει μεγάλους λογαριασμούς, οδήγησε τους ελεγκτές να ζητήσουν συγκεκριμένα στοιχεία από την φορολογική συμπεριφορά του beach bar, ώστε να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν και άλλες παραβάσεις το προηγούμενο διάστημα.

Η έρευνα συνεχίζεται εις βάθος και για προηγούμενες χρήσεις.

