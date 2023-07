Κοινωνία

Ίλιον - Πατέρας ανήλικης: Ο παππούς δεν ασέλγησε μόνο στην κόρη μου

Ο πατέρας της κοπέλας που κατήγγειλε τον ηλικιωμένο για ασέλγεια, μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο πατέρας της ανήλικης που κατήγγειλε τον παππού της φίλης της για ασέλγεια.

Ο άνδρας από το Ίλιον περιέγραψε τις στιγμές φρίκης και την άμεση αντίδραση της κόρης του, τονίζοντας ότι εκείνη «βγήκε δυνατή, όμως άλλα παιδιά δεν θα βγουν».

Ο ίδιος, υποστήριξε ότι, υπάρχει κι άλλο θύμα του ίδιου ηλικιωμένου από τον Ίλιον, που θα καταθέσει επίσης στις Αρχές.

Η δήλωση του πατέρα στον ΑΝΤ1

«Δεν θέλω να υποφέρουν αλλά παιδιά έξω… Το παιδί μου ήταν δυνατό και βγήκε από αυτό αλώβητο. Απείραχτο. Με δυο χειρονομίες στον ποπό και ένα κατέβασμα να δει το βρακάκι του. Βγήκε αλώβητο… Άλλα παιδιά όμως δεν θα βγουν και δεν θα βγουν αν αυτός ο …μείνει έξω.

Περνάει λέει πλημμέλημα, τι πλημμέλημα; Ποιο πλημμέλημα; Τι πρέπει να κάνει δηλαδή; Αυτοί οι άνθρωποι αδελφούλη μου θέλουν κρέμασμα στην πλατεία.

Η μικρή μου είναι ένα δυνατό παιδί. Είναι πολύ κοντά με τη μάνα της, πολύ κοντά με εμένα. Γιατί έβλεπε κινήσεις του, ο τύπος έκανε κινήσεις. Δηλαδή την χάιδευε λίγο στην πλάτη, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Μόλις την έβλεπε έβγαινε έξω κατευθείαν. Αλλά το παιδί μου ήταν τόσο δυνατό. Αντέδρασε, δεν έκατσε. Αυτό με την πλάτη γινόταν κανένα μήνα. Αλλά όταν έφτασε τη Δευτέρα, κατέληξε το χέρι του πιο κάτω, στον ποπό, να της κάνει το σορτσάκι της να δει το εσώρουχο της. Να της κάνει το μπλουζάκι να δει το σουτιέν της.

Απλά κράτησε το παιδί αυτός πιο πίσω και είπε στην εγγονή του πήγαινε λίγο πιο μπροστά θέλω να πω κάτι στη...

Ορκίζομαι ότι υπάρχουν και άλλα άτομα (θύματα). Βρήκα ένα κορίτσι που αύριο θα πάει να καταθέσει. Αυτό δούλευε κάπου και πήγαινε και την παρενοχλούσε σεξουαλικά. Εκεί που πήγαινε έλεγε ότι η εγγονή μου φέρνει κοριτσάκια μικρά στο σπίτι και εγώ τα χαϊδεύω και γέλαγε με τους φίλους του.

Όταν της είπα ότι ήταν η κόρη μου έβαλε τα κλάματα (το δεύτερο θύμα). Είναι ελεύθερος και κυκλοφορεί και κοροϊδεύει».





