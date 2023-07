Αθλητικά

Μύκονος – Σαλάχ: Ο άσσος της Λίβερπουλ στο νησί των ανέμων (εικόνες)

Ο «Φαραώ» της Λίβερπουλ επέλεξε για δεύτερη σερί χρονιά να κάνει τις διακοπές του στο κοσμοπολίτικο νησί των Κυκλάδων.

Τις ομορφιές της Μυκόνου απολαμβάνει ο Μοχάμεντ Σαλάχ, κάτι που δεν προξενεί εντύπωση αφού λατρεύει το «νησί των ανέμων».

Η κάμερα του Mykonos Live TV, η κάμερα του οποίου τον εντόπισε να χαλαρώνει με παρέα στην πισίνα beach bar στην Παράγκα.

Ο Αιγύπτιος άσσος είχε επισκεφθεί και πέρυσι την Μύκονο όπου υπέγραψε την ανανέωση της συνεργασίας του με την Λίβερπουλ μέχρι το 2025.

Το νέο συμβόλαιο του «Φαραώ» αποτελεί το μεγαλύτερο στην ιστορία του βρετανικού συλλόγου και περιλάμβανε αύξηση της τάξεως του 75% κι από τα 12 εκατομμύρια ευρώ που είχε στην παλιά σύμβασή του, ανέβηκε στα 21 εκατομμύρια ευρώ, ήτοι περίπου 400.000 ευρώ την εβδομάδα!

