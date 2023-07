Παράξενα

Πτήση Παρίσι – Αθήνα: Απειλούσε να ανατινάξει το αεροπλάνο με το κοράνι στα χέρια (εικόνες)

Η συμπεριφορά του δράστη που συνελήφθη, ήταν προβληματική από την ώρα της επιβίβασης, καθώς επιτέθηκε σε συνεπιβάτες του.

Αναστάτωση επικράτησε σε πτήση της αεροπορικής εταιρείας Aegean που απογειώθηκε από το Παρίσι, με προορισμό το «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους επιβάτες συμπεριφερόταν απροσάρμοστα. H συμπεριφορά του ήταν από νωρίς παράξενη, αφού την ώρα που έμπαινε στο αεροπλάνο τραγουδούσε αλλά και φώναζε. Στην συνέχεια άρχισε να φτύνει τους υπόλοιπους επιβάτες της πτήσης και ούρλιαζε.

Μάλιστα για λόγους ασφαλείας, το πλήρωμα δεν σέρβιρε φαγητό, για την πιθανότητα να μην κάνει χρήση των μαχαιροπίρουνων, τα οποία ούτως ή άλλως είναι πλαστικά, ενώ οι επιβάτες που καθόταν κοντά του μεταφέρθηκαν στην πρώτη θέση και στις θέσεις των αεροσυνοδών, αφού χτυπούσε τα καθίσματα τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με την μαρτυρία που έγινε στο Flashnews.gr, κάποιοι από τους επιβάτες ήταν έτοιμοι να τον «μαζέψουν» σε περίπτωση που πλησίαζε τις εξόδους κινδύνου.

Ο, “σε κατάσταση τρέλας” επιβάτης, κάποια στιγμή εμφάνισε το κοράνι και άρχισε να φωνάζει πως θα ανατινάξει το αεροπλάνο και ότι θα τους τιμωρήσει όλους ο Αλλάχ.

Ο πιλότος και το πλήρωμα και ο επικεφαλής των ιπτάμενων συνοδών, όπως φαίνεται στο βίντεο, αντιμετώπισαν άψογα και με επαγγελματισμό το περιστατικό, ενώ ενημερώθηκε ο πύργος ελέγχου του Ελ. Βενιζέλος.

Η πτήση προσγειώθηκε κανονικά στην Αθήνα, δίχως να πάει σε κάποιον άλλο αερολιμένα, ενώ στο αεροδρόμιο ο επιβάτης προσήχθη από την αστυνομία.

