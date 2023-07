Κοινωνία

Trafficking: Προφυλακίστηκε και ο σύντροφος της “Μαρίνας”

Ακόμη μια προφυλάκιση για την υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος σωματεμπορίας γυναικών από τη Λατινική Αμερική.

Με άλλη μια προφυλάκιση, την τέταρτη για την υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος σωματεμπορίας γυναικών από τη Λατινική Αμερική, ολοκληρώθηκε η διαδικασία των απολογιών των κατηγορουμένων.

Ενώπιον της ανακρίτριας απολογήθηκε σήμερα ο τελευταίος κατηγορούμενος στην υπόθεση ο οποίος με τη σύμφωνη γνώμη της δικαστικής λειτουργού και του εισαγγελέα οδηγείται στην φυλακή. Πρόκειται για τον 57χρονο σύντροφο της 71χρονης γυναίκας, γνωστής ως «Μαρίνας» που κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη χθες.

Ο 57χρονος κατηγορούμενος φέρεται να αρνείται τις κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων αναπτύσσοντας στην ανακρίτρια αντίστοιχα επιχειρήματα με τη σύντροφό του. Το ζευγάρι ισχυρίζεται πως λειτουργούσε νόμιμα οίκους ανοχής στο κέντρο της Αθήνας, τους οποίους εκμίσθωνε και ότι οι γυναίκες εργάζονταν εκεί με τη θέλησή τους.

Για την υπόθεση απολογήθηκαν στην ανακρίτρια 22 κατηγορούμενοι από τους οποίους τέσσερις οδηγήθηκαν στη φυλακή. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ένα ζευγάρι που διατηρεί οίκους ανοχής στη Θεσσαλονίκη, καθώς και η «Μαρίνα» και ο σύντροφός της.

