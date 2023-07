Λονδίνο: Νεκρό κοριτσάκι από αυτοκίνητο που έπεσε σε σχολείο του Wimbledon (εικόνες)

Στο σχολείο μαθητεύουν κορίτσια ηλικίας από 4 έως 11 ετών. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

-

Του Ισσάκ Καρυπίδη

Ένα κοριτσάκι … έχασε τη ζωή του έξι ακόμη παιδιά και δύο ενήλικες τραυματίστηκαν όταν ένα Land Rover έπεσε πάνω σε δημοτικό σχολείο στο Wimbledon στο νοτιοδυτικό Λονδίνο την ώρα που σχολική γιορτή ήταν σε εξέλιξη.

UPDATE: Several injured after a Land Rover crashed into a primary school building in Wimbledon.



The school is the Study Preparatory School in Camp Road next to Wimbeldon Common.



People are being treated at the scene for injuries by paramedics. pic.twitter.com/1HdubGRhIO