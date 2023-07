Οικονομία

Τέμπη - Σύμβαση 717 ΕΡΓΟΣΕ: Καλούνται ως ύποπτοι δεκάδες πρόσωπα

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καλεί 25 μη πολιτικά πρόσωπα ως υπόπτα για τη σύμβαση 717 της ΕΡΓΟΣΕ.

Περισσότεροι από 25 εμπλεκόμενοι με την σύμβαση 717 της ΕΡΓΟΣΕ για την σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση στο σιδηροδρομικό δίκτυο, καλούνται ως ύποπτοι σε κατάθεση από το ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), η οποία πριν λίγες ημέρες διαβίβασε στην Βουλή την δικογραφία, προκειμένου να κρίνει αν θα αναζητηθούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη και Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Τα μη πολιτικά πρόσωπα που καλούνται σε ανωμοτί κατάθεση από τους εισαγγελείς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σύμφωνα με πληροφορίες σχετίζονται τόσο με την σύμβαση που ερευνάται, όσο και με την επί σειρά ετών μη υλοποίηση της.

Στο πλαίσιο αυτό, φαίνεται πως κλήσεις έχουν λάβει μέλη της διαχειριστικής αρχής του υπουργείου Μεταφορών, ενώ το ερευνώμενο αδίκημα είναι είναι η απάτη σε βάρος των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του ελληνικού Δημοσίου, καθώς το έργο ήταν χρηματοδοτούμενο από κοινού.

Η επίμαχη σύμβαση ήρθε στην επικαιρότητα μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, ωστόσο η έρευνα της EPPO είχε ξεκινήσει πολλούς μήνες πριν την σύγκρουση των δύο τρένων που κόστισαν 57 ζωές για τον έλεγχο καταγγελιών ως προς την διαχείριση των κονδυλίων της Ένωσης.

Τα πρόσωπα που καλούνται σε αυτό το στάδιο με την ιδιότητα του υπόπτου, με βάση το νόμο μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων της ογκωδέστατης δικογραφίας που έχει σχηματιστεί από το ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και με τους δικηγόρους τους να συντάξουν υπομνήματα με τις θέσεις τους, τα οποία θα αξιολογηθούν στο τέλος της διαδικασίας από τους εισαγγελικούς λειτουργούς.

