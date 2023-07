Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε η Πόπη Τσαπανίδου

Η Πόπη Τσαπανίδου ήταν προσωπική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα για εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ

Την παραίτησή της από εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε η Πόπη Τσαπανίδου.

Μετά τον Αλέξη Τσίπρα που ανέλαβε την ευθύνη της διπλής βαριάς ήττας του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της 21ης Μαϊου και της 25ης Ιουνίου και αποχώρησε από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, την παραίτησή της υπέβαλε και η Πόπη Τσαπανίδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Κουμουνδούρου αναζητούν ήδη αντικαταστάτη για τη θέση του εκπροσώπου, καθώς η προβολή των θέσεων του κόμματος θεωρείται κομβικής σημασίας.

