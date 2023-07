Πολιτική

Βουλή - Ανδρουλάκης: Αξιόπιστη αντιπολίτευση χωρίς τοξικότητα, εύκολες λύσεις και ατάκες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε υποσχέσεις που δεν θα υλοποιηθούν και απέκρυψε όσα έρχονται, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ από το βήμα της Βουλής, κατά τη συζήτηση για τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης.

Στην πρώτη του ομιλία στη Βουλή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής , Νίκος Ανδρουλάκης, απάντησε στις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού και δεσμεύτηκε ότι το κόμμα του θα ασκήσει στιβαρή, υπεύθυνη, αξιόπιστη αντιπολίτευση με αρχές και αξίες.

«Θα είναι ο γνήσιος αντίπαλος του ανορθολογισμού και της συντήρησης , η φωνή της λογικής και της προόδου. Χωρίς τοξικότητα, χωρίς εύκολες λύσεις, χωρίς την πολιτική της ατάκας και του ανέξοδου εντυπωσιασμού, που τον πλήρωσε όμως ακριβά ο ελληνικός λαός. Πυξίδα των συναινέσεων και των αντιπαραθέσεων μας είναι το συμφέρον του λαού και της πατρίδας. Οι προτάσεις μας θα είναι δίκαιες κι εφαρμόσιμες για να υπερασπιστούμε την κοινωνική συνοχή, την ανάπτυξη, τους δημοκρατικούς θεσμούς, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον», ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Ανδρουλάκης.

Περιέγραψε τις δυσμενείς συγκυρίες που επικρατούν σε ευρωπαϊκό, διεθνές επίπεδο όπου διαμορφώνεται ένας νέος πολυπολικός κόσμος, λιγότερο προβλέψιμος απ' ότι στο παρελθόν μέσα στον οποίο απαιτείται να σχεδιαστούν οι εθνικές πολιτικές της χώρας με μια παραγωγική, ανθεκτική οικονομία, ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς και αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για να είναι πρωταγωνιστής στις αποφάσεις, και όχι απλός θεατής των εξελίξεων. «Όλα τα παραπάνω υπογραμμίζουν την ανάγκη για μια ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική παράταξη. Την οικοδόμηση ενός πλειοψηφικού προοδευτικού κοινωνικού ρεύματος, μαζί με τη νεολαία, τις δημιουργικές δυνάμεις, τα κινήματα και όσους βρίσκονται εκτός των τειχών. Υπάρχει η ευκαιρία τώρα, και έχουμε χρέος να τραβήξουμε μπροστά, απαρέγκλιτα, με «σχέδιο δημιουργικό, αισιοδοξία και πίστη στις αρχές και τις αξίες μας», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠAΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Πρόσθεσε ότι η « Νέα Δημοκρατία όσo και αν αυτοπροβάλλεται ως φορέας εκσυγχρονισμού, είναι μια δύναμη βαθιά υπερσυγκεντρωτική και πελατειακή.

Οι καθημερινές μας μάχες θα είναι το στέρεο έδαφος πάνω στο οποίο θα αναγεννηθεί και θα μεγαλώσει η δημοκρατική προοδευτική παράταξη.

Για να αποκτήσει ξανά η χώρα μία πραγματικά προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης» και τόνισε απευθυνόμενος στον κ. Μητσοτάκη. «Επειδή εδώ και ενάμιση χρόνιο να παραπονιέστε που δεν συναντηθήκαμε, Ορίστε! Συναντηθήκαμε και θα τα λέμε τακτικά στη Βουλή των Ελλήνων. Να είστε βέβαιος για αυτό!», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ .

Επέκρινε τον Πρωθυπουργό πώς παρουσίασε μία εξωραϊσμένη εικόνα της οικονομίας και έδωσε υποσχέσεις που δεν θα υλοποιηθούν ενώ απέκρυψε όσα έρχονται. «Προφανώς στηρίζουμε τον στόχο της όσο γίνεται ταχύτερης απόκτησης της επενδυτικής βαθμίδας .

Την αξίζουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, που σήκωσαν το τεράστιο βάρος της οικονομικής κρίσης . Όμως η επίτευξη του στόχου αυτού πρέπει να αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Δεν είναι συνεκτική και συμπεριληπτική μια κοινωνία και μια οικονομία δυο ταχυτήτων. Μιας πρώτης για ένα μικρό κύκλο και μιας δεύτερης για τη μεγάλη πλειονότητα», παρατήρησε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σχετικά με την αύξηση των μισθών, που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μίλησε για "κολπάκια" της κυβέρνησης λέγοντας: « Μόνος σας αποκαλύψατε σε συνέντευξη στο μεσοπρόθεσμο δεν μπορείτε να κάνετε κολπάκια, στείλατε στις Βρυξέλλες αύξηση 12,7%, ενώ εδώ λέγατε προεκλογικά για 25%.

Περιφρονώντας ευθέως την αγωνία των πολιτών για καλύτερους μισθούς.Αλλά δεν ήταν και το μόνο:Αύξηση επενδύσεων 70% είχε το προεκλογικό σας πρόγραμμα, 47% στείλατε στις Βρυξέλλες.Αύξηση εξαγωγών στο 60% του ΑΕΠ έλεγε το προεκλογικό σας πρόγραμμα, στο 34% τις προσγειώσατε στο μεσοπρόθεσμο.Τελικά, πράγματι, στο μεσοπρόθεσμο, δεν γίνονται κολπάκια!», υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ανέφερε πώς η αποτυχία της οικονομικής πολιτικής είναι το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο έφτασε το 11,8% το 2022, το τρίτο μεγαλύτερο έλλειμμα μεταπολεμικά και πώς «η ανάπτυξη που διαφημίζετε, δεν έχει βάθος γιατί σε ένα μεγάλο βαθμό στηρίζεταιστο real estate, τη Χρυσή Βίζα, τις κερδοσκοπικές εξαγορές κόκκινων δανείων και επιχειρήσεων, που πολλές από αυτές γίνονται με δάνεια ελληνικών τραπεζών.Δηλαδή χρηματοδοτούν οι τράπεζες της χώρας τον αφελληνισμό της ελληνικής οικονομίας».«Εμείς προτείνουμε ένα άλλο αναπτυξιακό μοντέλο, το οποίο έχει προτεραιότητα την ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής.Διασυνδέοντας τον τουρισμό με τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας και ιδιαίτερα τον πρωτογενή τομέα και την μεταποίηση.

Δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για την οικονομία μας.Μία ανάπτυξη αειφόρο, που προωθεί τη δίκαιη πράσινη μετάβαση, τις ενεργειακές κοινότητες, με προτεραιότητα στους όρους σύνδεσης για δήμους και παραγωγούς, προστατεύοντας τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από τις διακυμάνσεις των τιμών της ενέργειας», τόνισε .

Παράλληλα για το ΕΣΥ είπε απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό πώς επί της πρώτης θητείας του οι Έλληνες πλήρωσαν από την τσέπη τους τις δεύτερες υψηλότερες δαπάνες υγείας στην ΕΕ ασκώντας έντοινη κριτική στα μέτρα για την ενίσχυση του ΕΚΑΒ ενώ δεσμεύτηκε πως η πρώτη επίκαιρη επερώτηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΣΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ θα είναι για τα προβλήματα της λειτουργίας του ΕΚΑΒ.

«Το ΠΑΣΟΚ δημιούργησε το ΕΣΥ και θα αγωνιστεί για την αναγέννησή του. Για το λόγο αυτό σας προτείναμε την ανακατεύθυνση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σας άκουσα προεκλογικά να δηλώνετε ότι δεν είναι δυνατή η αναθεώρηση των σχεδίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Σας ενημερώσω ότι μόλις προχθές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την αναθεώρηση των εθνικών σχεδίων της Γαλλίας και της Σλοβακίας. Μέχρι το τέλος του χρόνου μπορείτε να ανακατευθύνετε έως το 30% των πόρων.Αλλά όπως λέει ο Ελληνικός λαός, δεν υπάρχει «δεν μπορώ», υπάρχει «δεν θέλω», παρατήρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σχετικά με την Παιδεία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε οτι προτεραιότητα του κόμματός του είναι μία ριζική μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος με την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου και υπογράμμισε ότι «χρειάζεται και θέλουμε αξιολόγηση αλλά όχι από μετακλητούς υπαλλήλους και τους κολλητούς των υπουργών σας.

Αυτό δεν είναι αξιοκρατία κύριε Μητσοτάκη, είναι κομματοκρατία».

Ειδικά για το άρθρο 16, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι «προτεραιότητά μας είναι η ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου για να έχουν τα εφόδια που χρειάζονται όλα τα ελληνόπουλα. Αλλά δεν είμαστε αρνητικοί στην ουσιαστική ρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με γνώμονα:Την αυτονομία. Τη λογοδοσία. Και τα υψηλά στάνταρ που πρέπει να πληρούνται όπως και σε άλλες χώρες.

Σε κάθε περίπτωση μην περιμένετε να δεχθούμε ως ισότιμα πανεπιστήμια, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια που θα βάλουν απλά μια ταμπέλα και θα κάνουν εμπόριο πτυχίων».

Ο κ. Ανδρουλάκης αύξησε τους τόνους της κριτικής του για το « δήθεν επιτελικό κράτος από όπου οργανώθηκαν όλες οι επιθέσεις στο κράτος δικαίου, για εμάς αποτελεί ξεκάθαρα τον πυρήνα ενός προβληματικού συστήματος διακυβέρνησης», όπως είπε απευθύνοντας το ερώτημα στον Πρωθυπουργό :«Είναι στις προθέσεις σας είναι η συγχώνευση της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με μόνο στόχο την αποστρατεία του κ. Ράμμου, ο οποίος ήταν και το θύμα εξωθεσμικής επίθεσης από τον Υπουργό σας, τον κύριο Γεωργιάδη;»«Ενοχλεί ο κ. Ράμμος, ο οποίος μαζί με τον κ. Μενουδάκο έχουν αγωνιστεί για να μάθουμε την αλήθεια στη νοσηρή υπόθεση των υποκλοπών.

Μια υπόθεση όπου η Δικαιοσύνη έχει χρέος να αποκαλύψει την αλήθεια και να υποδείξει όσους ευθύνονται», συμπλήρωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μίλησε για την ανάγκη διαφάνειας στην αναξιοκρατία και τη διαφθορά που αποτυπώθηκαν , όπως είπε στην τραγωδία των Τεμπών.

«Το πόρισμα είναι εκκωφαντικό. Δεν είναι τυχαίο που το πόρισμα αυτό δεν πήγε ποτέ στον εισαγγελέα.Ξεχάστηκε στο συρτάρι του κ. Καραμανλή, προφανέστατα για να μην μπλέξουν τα «γαλάζια παιδιά» του ΟΣΕ και των άλλων οργανισμών, που ήδη ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»,ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καλώντας την κυβέρνηση να υιοθετήσει την πρότασή οι διοικήσεις νοσοκομείων και οργανισμών να επιλέγονται με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό εντός δύο μηνών, ώστε οι πραγματικά άξιοι να υπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον.

