Αμαζόνιος: Η αποψίλωση του τροπικού δάσους μειώθηκε κατά 33,6%

O Λούλα υποσχέθηκε να αναιρέσει τις πολιτικές του προκατόχου του όσον αφορά το περιβάλλον και θέτει στόχο να τερματιστεί η παράνομη αποψίλωση δασικών εκτάσεων ως το 2030.

Η αποψίλωση του βραζιλιάνικου τμήματος του τροπικού δάσους του Αμαζονίου μειώθηκε κατά 33,6% από τον Ιανουάριο ως τον Ιούνιο του 2023 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της περασμένης χρονιάς, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν χθες Πέμπτη.

Ο αγώνας εναντίον της καταστροφής του δάσους του Αμαζονίου συγκαταλέγεται στους βασικούς στόχους της κυβέρνησης του κεντροαριστερού Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, που ανέλαβε ξανά πρόεδρος της Βραζιλίας την 1η Ιανουαρίου.

Δορυφορικές εικόνες του βραζιλιάνικου Εθνικού Ινστιτούτου Διαστημικής Έρευνας (INPE) κατέγραψαν την αποψίλωση 2.649 τετραγωνικών χιλιομέτρων το πρώτο εξάμηνο, έναντι 3.988 τετραγωνικών χιλιομέτρων από τον Ιανουάριο ως τον Ιούνιο του 2022.

Την εποχή βρισκόταν ακόμη στην εξουσία ο ακροδεξιός πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου, που επικρίθηκε έντονα για τον τρόπο που διαχειρίστηκε το δάσος του Αμαζονίου.

«Έχουμε φθάσει σε σταθερή πτωτική τάση ως προς την αποψίλωση του τροπικού δάσους του Αμαζονίου», τόνισε με ικανοποίηση η υπουργός Περιβάλλοντος, η Μαρίνα Σίλβα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες Πέμπτη.

Σύμφωνα με την ίδια, το αποτέλεσμα αυτό είναι καρπός «της απόφασης του προέδρου Λούλα να κάνει τον αγώνα εναντίον της κλιματικής αλλαγής και της αποψίλωσης του δάσους κυβερνητική πολιτική».

Μόνο τον Ιούνιο, η αποψίλωση του δάσους μειώθηκε κατά 41% σε σύγκριση με το 2022.

Αφότου επανεξελέγη, ο Λούλα υποσχέθηκε να αναιρέσει τις πολιτικές του προκατόχου του όσον αφορά το περιβάλλον και θέτει στόχο να τερματιστεί η παράνομη αποψίλωση δασικών εκτάσεων ως το 2030.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Ζαΐχ Μπολσονάρου (2019-2022), η αποψίλωση του δάσους του Αμαζονίου κατά μέσο όρο σε ετήσια βάση αυξήθηκε κατά 75% σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία.

Τον Ιούνιο, ο Λούλα αποκάλυψε το σχέδιό του για το ζήτημα, που προβλέπει μεταξύ άλλων την άμεση κατάσχεση των μισών ζωνών όπου γίνονται παράνομες εκμεταλλεύσεις (αγροτικές, κτηνοτροφικές, μεταλλευτικές, υλοτομικές…), να οριστούν προστατευόμενες περιοχές συνολικής έκτασης κάπου 30.000.000 στρεμμάτων ως το 2027, καθώς και την πρόσληψη χιλιάδων ειδικών για το ζήτημα.

Οι ανακοινώσεις του ακολούθησαν την απόφαση του βραζιλιάνικου κοινοβουλίου να περιορίσει αισθητά το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, στερώντας του αρμοδιότητές του όσον αφορά το κτηματολόγιο, την επιτήρηση των αγροτικών εκτάσεων και των υδάτινων πόρων.

Ενώ το υπουργείο Αυτοχθόνων Λαών απώλεσε την ευθύνη να ορίζει νέες προστατευόμενες περιοχές ιθαγενών, που θεωρούνται κυματοθραύστης της αποψίλωσης του δάσους.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι που θέτει, ο Λούλα προσπαθεί να πείσει τις πλουσιότερες χώρες να χρηματοδοτήσουν την προστασία του τροπικού δάσους. Η Νορβηγία και η Γερμανία έχουν ήδη συνεισφέρει χρηματοδοτήσεις στο Ταμείο για τον Αμαζόνιο, που είχε δημιουργηθεί στο παρελθόν με δική του πρωτοβουλία.

Παρά τα ενθαρρυντικά δεδομένα για το τροπικό δάσος του Αμαζονίου, «συνεχίζουμε να έχουμε πολύ υψηλά επίπεδα αποψίλωσης του δάσους», επισήμανε ο Ντανιέλ Σίλβα του παραρτήματος της μη κυβερνητικής οργάνωσης Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση στη Βραζιλία (WWF Brasil).

Κατά ειδικούς, η αληθινή δοκιμασία για την κυβέρνηση Λούλα είναι οι προσεχείς μήνες, η ξηρή περίοδος (Ιούλιος-Σεπτέμβριος), όταν κορυφώνονται τόσο η αποψίλωση του δάσους, όσο και οι πυρκαγιές στον Αμαζόνιο.

Το περιβάλλον βρίσκεται στην καρδιά των διαπραγματεύσεων που ξανάρχισαν και βρίσκονται σε εξέλιξη ανάμεσα στη Mercosur (Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Βενεζουέλα) και την Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την επικύρωση συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου. Η ΕΕ πρόσφατα κάλεσε τις λατινοαμερικάνικες χώρες να είναι πιο αυστηρές στον αγώνα εναντίον των εγκλημάτων κατά του περιβάλλοντος. Ωστόσο ορισμένες από τις εισηγήσεις της προκαλούν αντιδράσεις.

