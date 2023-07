Υγεία - Περιβάλλον

Λέσβος: Πως πέθανε γυναίκα περιμένοντας ασθενοφόρο σε παραλία

Ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης, αναφέρθηκε στις κραυγαλέες ελλείψεις σε προσωπικό και προειδοποίησε ότι αν θέλουμε να θρηνούμε ανθρώπινες ζωές πρέπει να γίνουν προσλήψεις.

Με αφορμή το περιστατικό του θανάτου μιας γυναίκας που περίμενε ασθενοφόρο στην παραλία Γαβαθά, ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης, Κωνσταντίνος Σορόπος, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» τόσο για το περιστατικό, όσο και για τις ελλείψεις σε προσωπικό.

Σε ότι αφορά το περιστατικό, ο κ. Σορόπος είπε ότι αρχικά ειδοποιήθηκε το Κέντρο Υγείας Άντισσας που υπάρχει ασθενοφόρο, το οποίο όμως δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί καθώς δεν υπήρχε οδηγός σε βάρδια. Στη συνέχεια ειδοποιήθηκε το Κέντρο Υγείας Καλλονής, το οποίο όμως απέχει 40 λεπτά από την παραλία που έχασε τη ζωή της η άτυχη γυναίκα.

Ο κ. Σορόπος είπε ότι για το νησί της Λέσβου, με πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους, υπάρχουν 4 ασθενοφόρα στην πρωινή βάρδια, 3 στην απογευματινή και 2 στη βραδινή. Υπάρχουν όμως κενές βάρδιες λόγω έλλειψης προσωπικού.

Σχολιάζοντας τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού για την απόσπαση στο ΕΚΑΒ, οδηγών από τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Πυροσβεστική και την Τ.Α, είπε ότι αυτό δεν αρκεί, καθώς ένα ασθενοφόρο για να είναι λειτουργικό θα πρέπει να έχει και τουλάχιστον 2 διασώστες, καθώς το ασθενοφόρο δεν είναι μόνο για τη μεταφορά των ασθενών, αλλα και για την παροχή πρώτων βοηθειών από τους διασώστες και τους γιατρούς που είναι στο πλήρωμα.

Άρα το μόνο που μπορεί να αλλάξει την κατάσταση είναι να γίνουν αθρόες προσλήψεις για την ενίσχυση του ΕΚΑΒ.

