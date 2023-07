Πολιτική

Βουλή: Διαβιβάστηκε δικογραφία κατά του Καραμανλή για τα Τέμπη

Η δικογραφία αφορά παράβαση καθήκοντος, έπειτα από μήνυση επιζήσασας του δυστυχήματος των Τεμπών για πράξεις και παραλείψεις, οι οποίες οδήγησαν στο δυστύχημα.

Στη Βουλή διαβιβάστηκε δικογραφία κατά του πρώην υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή για παράβαση καθήκοντος, έπειτα από μήνυση επιζήσασας του δυστυχήματος των Τεμπών για πράξεις και παραλείψεις, οι οποίες οδήγησαν στο δυστύχημα.

Στη Βουλή διαβιβάστηκαν και άλλες τρεις δικογραφίες:

-Κατά του πρώην Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη για παράβαση καθήκοντος έπειτα από μήνυση πολίτη επειδή δεν δόθηκε αναρρωτική άδεια στη σύζυγό του,

-Κατά του πρώην Υπουργού Περιβάλλοντος Κώστα Σκρέκα και του πρώην Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη για παράβαση καθήκοντος έπειτα από μήνυση του ΠΑΚΟΕ για την ύπαρξη εντερόκοκκων άνω του επιτρεπομένου ορίου σε νερά παραλίας της Βουλιαγμένης,

-Κατά των πρώην Υπουργών κ.κ. Λ. Αυγενάκη, Θεόδωρου Σκυλακάκη και Απόστολου Βεσυρόπουλου από την Κίνηση Ελευθέρων Ποδοσφαιριστών για τη χρηματοδότηση των ΠΑΕ μέσω στοιχήματος.

