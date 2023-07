Παράξενα

Πλαταμώνας: Οδηγούσε ανάποδα στην Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Η αντίδραση των υπευθύνων του αυτοκινητόδρομου, όταν διαπίστωσαν την ανάποδη κίνηση του οχήματος.

Ανάποδα για τέσσερα χιλιόμετρα οδηγούσε 51χρονος στην εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Πλαταμώνα Πιερίας. Κατά την αντικανονική του πορεία πέρασε, μάλιστα, μέσα από τη σήραγγα της περιοχής.

Όταν ακινητοποιήθηκε το όχημά του, αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το περιστατικό συνέβη χθες το βράδυ, ενώ, μόλις οι υπεύθυνοι του αυτοκινητόδρομου αντιλήφθηκαν την ανάποδη κίνηση του αυτοκινήτου απέκλεισαν για λόγους ασφαλείας την κίνηση στο οδόστρωμα.

