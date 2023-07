Τεχνολογία - Επιστήμη

Αλτσχάιμερ: Εγκρίθηκε νέα θεραπεία από τον FDA

Πλήρης έγκριση από τον FDA για νέα θεραπεία για το Αλτσχάιμερ.

Οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές έδωσαν σήμερα την πλήρη έγκρισή τους σε μια νέα θεραπεία κατά του Αλτσχάιμερ, διευρύνοντας την πρόσβαση σ' αυτή μέσω του ομοσπονδιακού συστήματος ασφάλισης υγείας.

Το Leqembi, που έχει στόχο να μειώσει τη γνωστική εξασθένηση, εγκρίθηκε για τους ασθενείς που δεν έχουν ακόμη φθάσει σε προχωρημένο στάδιο της νόσου.

Το φάρμακο είχε εγκριθεί τον Ιανουάριο από την Αμερικανική Υπηρεσία Φαρμάκων (FDA) με επιταχυμένη διαδικασία. Η ανάλυση συμπληρωματικών ερευνών επιτρέπει πλέον την πλήρη έγκρισή του, εξήγησε η FDA με ανακοίνωσή της.

Το Leqembi χορηγείται ενδοφλεβίως κάθε δύο εβδομάδες και αναπτύχθηκε από την ιαπωνική φαρμακευτική εταιρεία Eisai και την αμερικανική Biogen. Η τιμή του ορίσθηκε στα 26.500 δολάρια κατ' έτος και ανά ασθενή.

Το Leqembi εντάσσεται σε μια νέα γενιά θεραπειών που στοχοθετούν μια πρωτεΐνη που φέρει την ονομασία β-αμυλοειδές και σχηματίζει πλάκες στον εγκέφαλο των ασθενών.

Το φάρμακο αυτό είναι το πρώτο που κατέδειξε σαφώς μείωση της γνωστικής εξασθένησης (κατά 27%) στο πλαίσιο κλινικής δοκιμής. Χωρίς να θεραπεύει τους ασθενείς, μπορεί να επιτρέψει να επιβραδυνθεί κατά τι η πρόοδος της νόσου.

Ωστόσο συνοδεύεται από προειδοποίηση: μπορεί να έχει σοβαρές παρενέργειες, όπως οιδήματα ή εγκεφαλικές αιμορραγίες, που μπορεί να αποδειχθούν μοιραίες.

«Η θεραπεία αυτή, παρόλο που δεν γιατρεύει, μπορεί να δώσει περισσότερο χρόνο στους ανθρώπους (...) για να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους και να κάνουν τα πράγματα που αγαπούν», δήλωσε η Τζοάν Πικ, πρόεδρος της ένωσης ασθενών Alzheimer Association.

Οι άνθρωποι που έχουν προσβληθεί «αξίζουν να έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να αποφασίσουν, με τον γιατρό τους και την οικογένειά τους, αν η θεραπεία αυτή είναι καλή γι' αυτούς», πρόσθεσε.

