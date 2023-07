Κοινωνία

Φωτιά στην Κερατέα - Συνελήφθη ένας άνδρας

Πώς ξεκίνησε η φωτιά στην Κερατέα που κινητοποίησε ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στην σύλληψη ενός άνδρα για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Κερατέα Αττικής προχώρησαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), με τη συνδρομή ανακριτικών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μαρκοπούλου, ένας άνδρας, ως υπαίτιος πρόκλησης εμπρησμού από αμέλεια σε ξηρά χόρτα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών, στην Κερατέα Αττικής.

Για το ανωτέρω περιστατικό ενημερώθηκε σχετικώς η αρμόδια εισαγγελική Αρχή και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη για παράβαση της υπ' αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης.

