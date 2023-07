Κοινωνία

ΕΛΑΣ: επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας για “εγκλήματα δρόμου” (εικόνες)

Τι εντόπισαν οι αρχές σε μεγάλη επιχείρηση που στήθηκε στο κέντρο της Αθήνας, για "εκλήματα δρόμου".

Νέα επιχείρηση για την αντιμετώπιση των «εγκλημάτων δρόμου» (STREET CRIMES) στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών το διήμερο 4-5 Ιουλίου 2023.

Η επιχείρηση αναπτύχθηκε στον Κολωνό, στην Καλλιθέα, στην Ακρόπολη, στην Κυψέλη, στην Ομόνοια, στα Πατήσια και στον Άγιο Παντελεήμονα, με στόχο την αποδόμηση συμμοριών που διαπράττουν κλοπές, ληστείες και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και τον εντοπισμό διωκόμενων ατόμων.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, κατόπιν διερεύνησης και αξιοποίησης πληροφοριών, εντοπίστηκαν και ελέγχθηκαν ύποπτα άτομα, η δράση των οποίων ερευνούνταν προγενέστερα της επιχείρησης και ακολούθως πραγματοποιήθηκαν, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, έρευνες σε οικίες και στα αυτοκίνητα τους.

Στην κατοχή των ελεγχόμενων ατόμων και εντός οχημάτων και οικιών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

23,48 γραμμ. κοκαΐνης κατανεμημένη σε νάιλον σακούλες

5 δενδρύλλια κάνναβης

90,95 γραμμ. κάνναβης διαμοιρασμένης σε συσκευασίες

1,23 γραμμ. σπόροι κάνναβης

μικροποσότητα ηρωίνης

4 ζυγαριές ακριβείας

τρίφτης κάνναβης

7 μαχαίρια

2 όπλα αντίκα

πλήθος κοσμημάτων και

19.385 ευρώ, 145 λίρες και 59 δολάρια

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 7 άτομα, για ναρκωτικά, όπλα, βία κατά υπαλλήλων και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, ενώ εξιχνιάστηκαν συνολικά 23 κλοπές από οικίες και από το εσωτερικό αυτοκινήτων και περίπτωση ληστείας με απειλή κατσαβιδιού σε οικία.

Για τα παραπάνω αδικήματα σχηματίστηκε πλήθος δικογραφιών σε βάρος ταυτοποιημένων δραστών και υποβλήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

