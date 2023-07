Life

Η Dua Lipa για διακοπές στην Σίφνο (εικόνες)

Το ελληνικό νησί επέλεξε η δημοφιλής τραγουδίστρια και μοιράστηκε τις φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα.

Τα ελληνικά νησιά όπως είναι φυσικό, επιλέγουν πολλοί διάσημοι για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Έτσι πολλά "μεγάλα" ονόματα του διεθνούς jet set, επιλέγουν τις ομορφιές των νησιών μας για τον καλοκαιρινό τους προορισμό.

Μία από αυτούς είναι και η Dua Lipa, η οποία επέλεξε τη Σίφνο μαζί με τον σύντροφό της Romain Gavras και μοιράστηκε φωτογραφίες από τις διακοπές της στα social media.

Σε μια από αυτές τις φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram, η Dua Lipa είναι πάνω σε μια σανίδα σε παραλία και σε άλλη ποζάρει με μαύρο μπικίνι πάνω σε ένα σκάφος, αλλά και στα σοκάκια του νησιού.

