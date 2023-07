Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Βιλένα στο “τριφύλλι”

"Βόμβα" από τον Παναθηναϊκό που ανακοίνωσε την αγορά του Τόνι Βιλένα από την Εσπανιόλ.

Μία πολύ σπουδαία μεταγραφή ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός το απόγευμα της Παρασκευής (7/7) ανακοινώνοντας την απόκτηση του διεθνούς Ολλανδού μέσου, Τόνι Βιλένα με αγορά από την Εσπανιόλ.

Οι «πράσινοι» κινήθηκαν κάτω από άκρα μυστικότητα και έκλεισαν τον 28χρονο δημιουργικό μέσο (καθαρό «8άρι») με συντονισμένες κινήσεις. Τα τελευταία 24ωρα ο Γιάννης Παπαδημητρίου έκανε ταξίδι στη Βαρκελώνη προκειμένου να πάρει την υπογραφή και του παίκτη και της ομάδας κι όλα ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή (7/7), με τον Παναθηναϊκό να καταβάλει ένα πολύ σημαντικό ποσό για να τον κάνει δικό του για τα επόμενα 4 χρόνια.

Ο Βιλένα είναι 15 φορές διεθνής με την Ολλανδία κι αποτελούσε εξαρχής τον πρώτο στόχο του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση του άξονα της μεσαίας γραμμής.

Έχει πίσω του μία σπουδαία καριέρα σε Φέγενορντ, Κράσνονταρ, Εσπανιόλ και Σαλερνιτάνα (δανεικός). Την περασμένη σεζόν μέτρησε 33 συμμετοχές με απολογισμό 4 γκολ και 1 ασίστ στη Serie A.

Εκτός από τον Βιλένα, ο Παναθηναϊκός είναι πλέον σε πολύ προχωρημένες συζητήσεις και για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού, η οποία δείχνει πλέον θέμα... ημερών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Τόνι Βιλένα από την Εσπανιόλ. Ο Ολλανδός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.

O Τόνι Βιλένα γεννήθηκε στις 3 Ιανουαρίου 1995 στο Μαασλούις της Ολλανδίας. Έκανε τα πρώτα του βήματα στην ακαδημία της Φέγενορντ. Στα 16 του χρόνια υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα του Ρότερνταμ και έκανε τις πρώτες συμμετοχές του τη σεζόν 2011-12. Το καλοκαίρι του 2012 αγωνίστηκε στα προκριματικά του Champions League, ενώ το ίδιο διάστημα έγινε διεθνής αρχικά με την Κ19 και στη συνέχεια με την Κ21. Τα χρόνια που ακολούθησαν καθιερώθηκε ως βασικός στη Φέγενορντ και κάπως έτσι στα 21 του χρίστηκε διεθνής στην εθνική Ολλανδίας.

Στη Φέγενορντ ο Βιλένα έπαιξε οκτώ χρόνια, καταγράφοντας σχεδόν 300 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Το 2019 ο Βιλένα πήρε μεταγραφή στη Ρωσία για λογαριασμό της Κράσνονταρ όπου έμεινε 2,5 χρόνια προτού δοθεί δανεικός στην ισπανική Εσπανιόλ. Στην ομάδα της Καταλονίας ο Βιλένα έμεινε ένα εξάμηνο. Το καλοκαίρι του 2022 η Εσπανιόλ τον παραχώρησε με τη μορφή δανεισμού στην Σαλερνιτάνα. Στη Serie A κατέγραψε 33 συμμετοχές και 4 γκολ.

Καλωσορίζουμε τον Τόνι στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!».

