Έβρος: γαλάζιος καρχαρίας στην παραλία Νέας Χιλής

Ένας μικρός γαλάζιος καρχαρίας, βρέθηκε στα ρηχά και αναστάτωσε τους λουόμενους. Πόσο επικίνδυνο είναι το είδος αυτό;

Αντιμέτωποι με ένα ασυνήθιστο θέαμα, βρέθηκαν οι λουόμενοι σε παραλία της Νέας Χιλής στον Έβρο όταν ένας μικρός γαλάζιος καρχαρίας, βρέθηκε να κολυμπά στα ρηχά.

Σύμφωνα με το e-evros.gr, ο ναυαγοσώστης της παραλίας ανέφερε ότι εντοπίστηκε στις 24 Ιουνίου, πιθανότατα ψάχνοντας φαγητό ή έχοντας χαθεί ακολουθώντας κάποιο κοπάδι από ψάρια.

Στην αρχή έγινε αντιληπτός από παιδιά, τα οποία έπαιζαν στα ρηχά, και στη συνέχεια ο ναυαγοσώστης πιάνοντας τον, τον απομάκρυνε στα βαθιά.

Λίγα λόγια για τον γαλάζιο καρχαρία ή γλαυκοκαρχαρία

Το είδος είναι ακίνδυνο για τον άνθρωπο, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον σεβασμό και την προσοχή που συστήνεται σε κάθε "συνάντησή" μας με την άγρια ζωή.

Για τους λόγους αυτούς, οι λουόμενοι θα πρέπει να απομακρύνονται από τη θάλασσα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιδιώκεται η αλληλεπίδραση με άτομα καρχαριών.

Κρατάμε λοιπόν τις αποστάσεις και μόνο εφόσον το ψάρι φαίνεται να μην μπορεί να επανέλθει στη θάλασσα, τότε μόνο προσπαθούμε να το επαναφέρουμε αποφεύγοντας το κεφάλι και τα βράγχια, και προσπαθώντας να μην κάνουμε καμία απότομη κίνηση που μπορεί να τραυματίσει το ζώο.

