“Το Πρωινό”: Καρχαρίας στην Σέριφο... “τρόμαξε” παρέα σε σκάφος (βίντεο)

Μια παρέα στην Σέριφο αιφνιδιάστηκε από την εμφάνιση του καρχαρία, τον οποίοο κατέγραψε σε βίντεο. Τι δηλώνει ιχθυολόγος του ΑΠΘ, στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Ένα βίντεο ντοκουμέντο με την εμφάνιση καρχαρία στις θάλασσες της Σερίφου, προβλήθηκε στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 το πρωί της Τετάρτης.

Στο βίντεο, μία παρέα νεαρών πάνω σε σκάφος, αποτύπωσαν το... πέρασμα του τεράστιου ψαριού που έφτανε τα τρία περίπου μέτρα, που πέρασε από δίπλα τους.

Για την εμφάνιση καρχαριών στις θάλασσες της Ελλάδας, μίλησε στην εκπομπή, ο καθηγητής βιολογίας του ΑΠΘ, ισχυολόγος, Θανάσης Τσίκληρας και έδωσε απαντήσεις σχετικά με του καρχαρίες στην Ελλάδα, αλλά και οδηγίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνει κανείς αν έρθει αντιμέτωπος με το τεράστιο ψάρι.

Όπως είπε δεν είναι λευκός καρχαρίας, πολύ πιθανό είναι να είναι γλαυκοκαρχαρίας, ο οποίος φτάνει μέχρι τα 4 μέτρα μήκος, με μέγιστο βάρος τα 250 κιλά. "Είναι θηρευτής κορυφαίος, όπως σχεδόν όλα τα ήδη καρχαριών πλην συγκεκριμένων. Μπορεί να επιτεθεί αν προκληθεί. Από τον Αριστοτέλη έχει περιγραφεί η εμφάνιση λευκού καρχαρία. Έχουμε πολλα ήδη, αλλα η συχνότητα που τους εντοπίζουμε είναι πολύ αραιές" είπε και συνέχισε τονίζοντας ότι οι λευκοι καρχαρίες βρίσκονται σε όλες τις θάλασσες.

Αν κανείς συναντήσει καρχαρία, η βασική συμβουλή είναι "να μην προκαλέσει το ζώο και να βρισκεται όσο το δυνατόν πιο μακριά, να μην έρθει σε επαφή."

