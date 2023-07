Υγεία - Περιβάλλον

Νοσοκομείο Ρίου: το “σκασε” ασθενής με μεταδοτικό νόσημα

Συναγερμός σήμανε μετά την εξαφάνιση του νεαρού ασθενή από το νοσοκομείο του Ρίου.

Κινητοποίηση της Αστυνομίας για να ανεύρεση ασθενή που "το 'σκασε" από το νοσοκομείο Ρίου.

Ο 25χρονος ασθενής πακιστανικής καταγωγής ενώ είχε μεταφερθεί στο νοσηλευτήριο , καθώς πάσχει από φυματίωση, κάποια στιγμή διέφυγε της προσοχής του προσωπικού και τράπηκε σε φυγή.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η ΕΛΑΣ, που ξεκίνησε αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή για να τον εντοπίσει και να επιστρέψει στο νοσοκομείο, καθώς το νόσημα είναι μεταδοτικό.

