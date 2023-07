Πολιτική

Βουλή – Προγραμματικές Δηλώσεις: Ολοκληρώνεται απόψε η διαδικασία

Την αυλαία αναμένεται να κλείσει ο πρωθυπουργός αργά το απόγευμα, μετά τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η ονομαστική ψηφοφορία.

"Ολομέλεια - Βουλή"

Άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής με ομιλίες βουλευτών, η συζήτηση επί των Προγραμματικών Δηλώσεων της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, στο βήμα αναμένεται να ανέβει πρώτος από τη κυβέρνηση, ο νέος υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης ενώ σήμερα θα μιλήσουν μεταξύ άλλων και οι υπουργοί, Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, 'Αμυνας Νίκος Δένδιας και Επικρατείας Μάκης Βορίδης.

Το πολιτικό ενδιαφέρον σήμερα, τελευταία μέρα της τριήμερης συζήτησης, εστιάζεται στις δευτερολογίες τόσο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και των πολιτικών αρχηγών της Αντιπολίτευσης αλλά και του νέου υπουργού Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη.

Την αυλαία αναμένεται να κλείσει ο πρωθυπουργός αργά το απόγευμα και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η ονομαστική φανερή ψηφοφορία, η οποία είθισται να χαρακτηρίζεται και ως ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.

