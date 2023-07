Κοινωνία

Μισθοί - Συντάξεις: Πόση αύξηση θα δουν δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι (παραδείγματα)

Τριπλό εισοδηματικό όφελος για δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. ΤΙ προβλέπει το νομοσχέδιο.

Μετά από 14 χρόνια, όπου οι μισθοί τους συρρικνώθηκαν σημαντικά, οι δημόσιοι υπάλληλοι από την 1η Ιανουαρίου του 2024, θα δουν αξιόλογες αυξήσεις, στις αποδοχές τους, ενώ και οι συνταξιούχοι για δεύτερη συνεχή χρονιά θα έχουν βελτίωση του εισοδήματός τους.

Παράλληλα και οι δύο αυτές κοινωνικές κατηγορίες μπορεί να βρεθούν διπλά ωφελημένες, εφόσον έχουν παιδιά, αφού αυξάνεται σε αυτούς το αφορολόγητο όριο.

Το σχετικό νομοσχέδιο εκτιμάται ότι θα έρθει προς διαβούλευση, μαζί με το σύνολο των άμεσων παρεμβάσεων, ίσως και την προσεχή Δευτέρα, αφού όπως έχει τονίσει κατ' επανάληψη ο πρωθυπουργός η κυβέρνηση θέλει με αυτόν τον τρόπο να σηματοδοτήσει με το "καλημέρα" το αποτύπωμά της, που δεν είναι άλλο από την συνέπεια λόγων και πράξεων.

Έτσι λοιπόν οι περίπου 660.000 δημόσιοι υπάλληλοι από την 1η Ιανουαρίου - δηλαδή με τους μισθούς που θα καταβληθούν πριν την Πρωτοχρονιά - θα δουν τις αμοιβές τους να αυξάνονται, κάτι που έχει να συμβεί 14 χρόνια. Το συνολικό κόστος θα ανέλθει σε 500 εκατ. ευρώ.

Η παρέμβαση θα είναι οριζόντια με αύξηση 50 ευρώ τον μήνα για όλους τους υπαλλήλους ανεξαρτήτως προϋπηρεσίας, εκπαίδευσης, επιπλέον αύξηση 20 ευρώ τον μήνα για όσους έχουν ένα παιδί, 50 ευρώ για όσους έχουν δύο παιδιά και αντίστοιχη αύξηση για όσους έχουν τρία παιδιά. Παράλληλα έρχεται και αύξηση στο επίδομα θέσης ίσως και περισσότερο από 50 ευρώ τον μήνα.

Οι αυξήσεις θα αφορούν τόσο τους δημοσίους υπαλλήλους όσο και τα ειδικά μισθολόγια (σώματα ασφαλείας), με τις παραπάνω κατηγορίες να έχουν δει στα χρόνια των μνημονίων τις αποδοχές τους να μειώνονται δραστικά, με την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου, αλλά και την κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας.

Έτσι λοιπόν αναμένεται:

Οι εισαγωγικός μισθός του δημοσίου υπαλλήλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης αναμένεται να φθάσει στα 840 από τα 780 ευρώ σήμερα, κάτι που είναι συνδυασμός της εξίσωσης με τον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα και την αύξηση των επιδομάτων. Ειδικότερα, με την αύξηση των αποδοχών στα 840 ευρώ και την προσθήκη επιδόματος τέκνων για εργαζόμενο με ένα παιδί, το νέο μισθολόγιο οδηγεί τις μηνιαίες αποδοχές στα 910 ευρώ. Στα οικογενειακά επιδόματα, δημόσιοι υπάλληλοι με ένα παιδί από τις αρχές του έτους θα λαμβάνουν 70 ευρώ (από 50 ευρώ), με δύο παιδιά 120 ευρώ (από 70 ευρώ), με τρία παιδιά 170 ευρώ (από 120 ευρώ) και με τέσσερα παιδιά 220 ευρώ (από 170 ευρώ).

Είναι πιθανό, να υπάρξει και αύξηση στα επιδόματα θέσης. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η ανάληψη ευθύνης στο Δημόσιο αποζημιώνεται με το επίδομα θέσης το οποίο ανέρχεται στα 290 ευρώ για τους προϊσταμένους τμημάτων, στα 350 ευρώ για τους προϊσταμένους υποδιευθύνσεων, στα 450 ευρώ για τους προϊσταμένους διευθύνσεων και στα 1.000 ευρώ για τους προϊσταμένους γενικών διευθύνσεων.

Οι συνταξιούχοι αναμένεται να λάβουν αύξηση από την 1η του έτους, που θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 3% και είναι πολύ πιθανό να δοθεί εκ νέου εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε όλους εκείνους, που λόγω της προσωπικής διαφοράς, δεν θα λάβουν αυξήσεις ή αυτές θα είναι πολύ μικρές. Επίσης οι συνταξιούχοι που συνεχίζουν να απασχολούνται, με την εφαρμογή του νόμου που θα δίνει την δυνατότητα της αναλογικής μείωσης της σύνταξης ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης, ίσως δουν αυξημένο το ποσό της σύνταξής τους. Σήμερα αυτή μειώνεται κατά 30% ανεξαρτήτως εάν η απασχόληση είναι πλήρης ή μερική.

Σε ό,τι αφορά το αφορολόγητο αυτό θα προβλέπει πρόσθετη έκπτωση φόρου κατά 1.000 ευρώ στις οικογένειες με παιδιά. Συγκεκριμένα, για οικογένειες με ένα παιδί αυξάνεται από τα 9.000 ευρώ στα 10.000 ευρώ, με δύο παιδιά από τα 10.000 στα 11.000 ευρώ, με τρία παιδιά στα 12.000 ευρώ και με τέσσερα παιδιά στα 13.000 ευρώ.

Ειδικότερα προκύπτει ετήσιο όφελος 90 ευρώ για οικογένειες με ένα παιδί και έως 220 ευρώ για οικογένειες με περισσότερα παιδιά. To αφορολόγητο όριο για φορολογούμενους χωρίς παιδιά παραμένει στα 8.633 ευρώ

