Μύκονος: Πρόστιμο μαμούθ σε beach bar

Πρόστιμο άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκε σε beach bar στον Πάνορμο Μυκόνου. Η ανακοίνωση του ΥΠΕΝ.

Κοινοποιήθηκε, χθες Παρασκευή στην επιχείρηση και βεβαιώθηκε στην αρμόδια ΔΟΥ το πρόστιμο, ύψους 13.121.781 ευρώ, που είχε επιβληθεί σε beach bar στον Πάνορμο Μυκόνου.

Όπως έγινε γνωστό από το ΥΠΕΝ, τo πρόστιμο είχε επιβληθεί, ύστερα από αυτοψία που διενεργήθηκε από μικτό κλιμάκιο ελέγχου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις 4.4.2023.

Η επιχείρηση προχώρησε με ιδία μέσα σε κατεδαφίσεις καταθέτοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση στην Υπηρεσία Δόμησης Σύρου Ερμούπολης.

Ορίστηκε Ελεγκτής δόμησης, ο οποίος στις 9.6.2023 που έκανε έλεγχο, διαπίστωσε ότι είχε γίνει κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών σε δύο ΚΑΕΚ (Κωδικούς Αριθμούς Εθνικού Κτηματολογίου).

Το πόρισμα αυτό, έχει διαβιβαστεί στον δήμο με την υπόμνηση, η οποία ευθυγραμμίζεται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ότι σε κάθε περίπτωση η άδεια λειτουργίας επιχειρήσεων εντός των παραπάνω ΚΑΕΚ δεν μπορεί να εξαρτάται από άλλα ΚΑΕΚ, στα οποία υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές. Ούτε μπορεί να επεκταθεί η λειτουργία της επιχείρησης σε αυτά.

Σύμφωνα πάντα με το ΥΠΕΝ, «σε περίπτωση που η επιχείρηση ανοίξει παράνομα, θα γίνει, άμεσα, έλεγχος για το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία και αν χρησιμοποιηθεί τμήμα έκτασης, που έχει αυθαίρετες κατασκευές. Ο νόμος θα εφαρμοστεί δίχως, απολύτως, καμία έκπτωση».

