Μητσοτάκης: Αυτοψία στο “Μινιόν” και βόλτα στην Ομόνοια (εικόνες)

O πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εργαζόμενους.

Το κτίριο στο οποίο στεγαζόταν παλαιότερα το «Μινιόν», στο κέντρο της Αθήνας, και το οποίο ανακατασκευάζεται ώστε να μετατραπεί σε «πράσινο» συγκρότημα που θα φιλοξενεί γραφεία, εμπορικά καταστήματα και διαμερίσματα, επισκέφθηκε το πρωί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημειωμα από το Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εργαζόμενους.

Στο τέλος της επίσκεψής του ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Το ιστορικό "Μινιόν" είναι ταυτισμένο με την ακμή αλλά και με την παρακμή του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. Χαίρομαι, πράγματι, που μέσα και από αυτή την σημαντική επένδυση πιστοποιείται το πολύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για την αναβίωση μιας περιοχής η οποία εδώ και πολλά χρόνια είχε εγκαταλειφθεί στις τύχες της -προσωπικά το γνωρίζω καλά, διότι για αρκετό καιρό το πολιτικό μου γραφείο ήταν εδώ, στη γωνία Πατησίων και Χαλκοκονδύλη.

Η περιοχή αλλάζει, όμως, όπως αλλάζει και ολόκληρη η Ελλάδα. Μια χώρα η οποία, πια, είναι ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις και φυσικά το κέντρο της Αθήνας προσφέρει, ακριβώς, αυτές τις σημαντικές ευκαιρίες.

[...] Πέρα από τη μεγάλη σημειολογία της: μετά από δεκαετίες αυτό το ιστορικό κτίριο θα ξαναποκτήσει ζωή, να σταθώ στο γεγονός ότι μιλάμε για μια μεικτή χρήση. 'Αρα δεν μιλάμε μόνο για ένα ξενοδοχείο. Μιλάμε για καταστήματα, για χώρους γραφείων αλλά και για κατοικία, κάτι το οποίο δίνει ζωή 24 ώρες το 24ωρο σε μια περιοχή της Αθήνας που το βράδυ είχε -και σε έναν βαθμό έχει ακόμα- τις δυσκολίες της.

Και βέβαια στο γεγονός ότι όλες οι επενδύσεις οι οποίες γίνονται σήμερα που αφορούν τον κατασκευαστικό κλάδο, είναι επενδύσεις οι οποίες γίνονται με τα υψηλότερα περιβαλλοντικά standards, και ως προς την απομάκρυνση του αμιάντου αλλά και ως προς το ενεργειακό αποτύπωμα, την ενεργειακή κατανάλωση αυτού του κτιρίου.

Επίσης, το γεγονός ότι και αυτό το σημαντικό, δύσκολο και περίπλοκο έργο γίνεται από ελληνική εταιρεία development, από ελληνική κατασκευαστική εταιρεία, με Έλληνες αρχιτέκτονες, καταδεικνύει ότι και στον τομέα αυτόν είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας πρωτοπορίας, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στη σημαντική αστική αναγέννηση του κέντρου της Αθήνας. Μια προσπάθεια η οποία έχει την συνολική στήριξη της κυβέρνησης, σε συνεργασία πάντα με τον δήμο, με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό το οποίο γίνεται στο κέντρο της Αθήνας σήμερα, παρά τις όποιες προσωρινές δυσκολίες, είναι πράγματι πολύ εντυπωσιακό. Πιστεύω ότι τα καλύτερα είναι ακόμα μπροστά μας, δεν τα έχουμε δει».

Εν συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης περπάτησε στην περιοχή της Ομόνοιας, όπου συνομίλησε με καταστηματάρχες.

