Βουλή - Μηταράκης: MyELAS, νέες ταυτότητες και… κλήσεις απευθείας στο taxis

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέλυσε τις προτεραιότητες της ΕΛΑΣ για την επόμενη τετραετία.

«Η ευθύνη της ΕΛΑΣ ξεκινά από τα σύνορα της πατρίδας μας έως και την κάθε γειτονιά» τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νότης Μηταράκης κατά τις Προγραμματικές Δηλώσεις της κυβέρνησης στην Ολομέλεια.

Ο υπουργός, μεταξύ άλλων, προανήγγειλε: Την ΕΛΑΣ στο κινητό του πολίτη με το «my ΕΛΑ». Ενίσχυση της Τροχαίας και κινητά τάμπλετ στους τροχονόμους. Από τον Σεπτέμβριο οι νέες αστυνομικές ταυτότητες για όλους του πολίτες. Προσλήψεις 200 ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα Αστυνομικά Τμήματα. Ενδυνάμωση της ΕΛΑΣ στην αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και αποτροπής της ενδοσχολικής, ρατσιστικής βίας και εφηβικής παραβατικότητας. Κάμερες σε αστυνομικούς και περιπολικά. Ενίσχυση του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου και Επιτήρησης Συνόρων. Μεταρρύθμιση στην σωφρονιστική πολιτική. Νέες ηθικές και οικονομικές απολαβές στους αστυνομικούς.

Ειδικότερα, ο κ. Μηταράκης πρόταξε την καθημερινότητα λέγοντας πως «βασική μας προτεραιότητα θα είναι η αντιμετώπιση και πρόληψη της μικρής εγκληματικότητας. Της αντικοινωνικής συμπεριφοράς που εκφράζεται με πολλούς τρόπους και δυσχεραίνει τον τρόπο ζωής μας. Προφανώς απαιτείται συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και άλλα συναρμόδια Υπουργεία. Ώστε να μην υπάρχει αίσθημα ατιμωρησίας στην κοινωνία. Αντίθετα να υπάρχουν σίγουρες μικρές ποινές για μικρές πράξεις, για να λειτουργεί αποτρεπτικά στην εγκληματικότητα. Προλαμβάνοντας τα μικρά, προλαμβάνεις μεταγενέστερα τα μεγάλα, δημιουργώντας ασφαλείς πόλεις».

Ο υπουργός προανήγγειλε ότι η Τροχαία θα στηριχθεί με προσωπικό, να βγει στους δρόμους. Εξοπλισμένοι με tablets, με πλήρη διασύνδεση. Ώστε να μπορεί να καταλογίζει άμεσα διοικητικά πρόστιμα τα οποία θα μεταβιβάζονται στο taxis, συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση των πόλεων».

Βασικός στόχος της ΕΛΑΣ, είπε ο κ. Μηταράκης είναι «το ένστολο προσωπικό να επεμβαίνει άμεσα σε κάθε παράβαση, ανεξαρτήτως υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί. Δεν επιτρέπεται να βλέπει ο πολίτης παραβατικότητα και όχι ο αστυνομικός που βρίσκεται στο σημείο. Για αυτό «σχεδιάζουμε και υιοθετούμε μία ολοκληρωμένη πολιτική Κοινοτικής Αστυνόμευσης και καλλιέργειας σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πολίτες».

Ο υπουργός δεσμεύτηκε πως «θα εργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα ενδοοικογενειακής, ενδοσχολικής και ρατσιστικής βίας, και να προστατεύσουμε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Και ήδη ξεκινήσαμε σε συνεργασία με όλα τα συναρμόδια υπουργεία, να δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε φαινόμενα εφηβικής παραβατικότητας. Και για να στηρίξουμε αυτές τις πρωτοβουλίες θα προχωρήσουμε συνολικά στην πρόσληψη 200 ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών οι οποίοι θα στελεχώσουν τις υπηρεσίες της Αστυνομίας».

Για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία, ο κ. Μηταράκης ανέφερε ότι «συνεχίζουμε τις ενέργειές μας, συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και την πραγματική προστασία του πανεπιστημιακού ασύλου των ιδεών, αναμορφώνοντας το σχεδιασμό μας, σε αγαστή συνεργασία με την πανεπιστημιακή κοινότητα. Ήδη επικρατούν καλύτερες συνθήκες στα πανεπιστήμια μας»

Σχετικά με την εφαρμογή MyELAS στα κινητά των πολιτών, ο υπουργός ανέφερε πως αυτό θα προσφέρει «πρόσβαση σε εφαρμογή αιτήσεων και ηλεκτρονικών ραντεβού για κάθε υπηρεσία που αφορά τον Πολίτη, καθώς εκσυγχρονίζουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες».

Η έκδοση των νέων αστυνομικών ταυτοτήτων ξεκινάει τον Σεπτέμβριο και θα είναι σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2024, θα υπάρξει η έκδοση και των νέων διαβατηρίων. Προβλέπεται ανάπτυξη πρόσβασης σε διαδραστικές υπηρεσίες για να μπορεί ο πολίτης να υποβάλλει καταγγελίες, να αναφέρει περιστατικά, να ενημερώνεται για δράσεις αλλά και να υποβάλει ανώνυμες καταγγελίες.

Σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική, ο υπουργός ανέφερε πως θα ενισχυθεί η αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων μας καθώς και οι απελάσεις όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, «προχωράμε στην ολοκλήρωση του Φράκτη του Έβρου στο πλαίσιο της απόφασης του ΚΥΣΕΑ με ορίζοντα ολοκλήρωσης -στο σύνολό του- το τέλος του 2025. Είναι σε εξέλιξη το έργο της επέκτασης κατά 35 χιλιόμετρα, προϋπολογισμού 100 εκατομμυρίων ευρώ και εντός των επόμενων μηνών θα προχωρήσει ο σχεδιασμός για περαιτέρω επέκταση, με χρήση και κονδυλίων ΕΕ για συνοδά έργα υψηλής τεχνολογίας». Επίσης «ενισχύουμε το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου και Επιτήρησης Συνόρων. Ενεργοποιούμε τις διαθέσιμες κλειστές δομές κράτησης προς απέλαση και θέτουμε ως προτεραιότητα την αύξηση των απελάσεων, εθελοντικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου, καθώς και υποχρεωτικών σε συνεργασία με τη FRONTEX».

Αναφορά με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, ο κ. Μηταράκης, ανέφερε ότι θα προχωρήσει «η ηλεκτρονική επίδοση δικογράφων σε συνεργασία με το Υπ. Δικαιοσύνης. Η εφαρμογή της κατάθεσης με τηλεδιάσκεψη με στόχο τον περιορισμό των μεταγωγών, καθώς χρειαζόμαστε αστυνομικούς ενεργούς στο πεδίο, να προστατεύουν τους πολίτες και όχι εγκλωβισμένους πίσω από γραφεία».

Για την σωφρονιστική πολιτική, ο υπουργός είπε ότι «οφείλουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης και ασφάλειας στο σωφρονιστικό σύστημα: Με την πλήρη εφαρμογή του νέου Σωφρονιστικού Κώδικα. Με νέα σωφρονιστικά καταστήματα στο Λασίθι, την Δράμα, τα Ιωάννινα, τη Χαλκίδα. Προχωράμε το εμβληματικό έργο, την μετεγκατάσταση του Συγκροτήματος Σωφρονιστικών Καταστημάτων Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο. Οι νέες εγκαταστάσεις θα αναπτυχθούν σε έκταση 100 στρεμμάτων και θα περιλαμβάνουν 14 πτέρυγες, χωρητικότητας 200 ατόμων έκαστη. Θα περιλαμβάνουν νοσοκομειακές υποδομές, ψυχιατρική πτέρυγα, δικαστικές αίθουσες, πτέρυγες σχολικής εκπαίδευσης».

Σχετικά με την αντιμετώπιση της αστυνομικής αυθαιρεσίας, ο υπουργός, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι «η ΕΛΑΣ θα πρέπει πρώτα και κύρια, στην εκτέλεση της αποστολής της να σέβεται τον πολίτη. Οι άνδρες και οι γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας πρώτοι πρέπει να δίνουν το παράδειγμα και θα αξιοποιήσουμε σύγχρονες τεχνολογίες, για να αντιμετωπίσουμε τυχόν φαινόμενα αστυνομικής αυθαιρεσίας και διαφθοράς. Την ίδια στιγμή τονίζω ότι κρούσματα βίας εναντίον αστυνομικών δεν θα γίνονται ανεκτά» και θα χρησιμοποιηθούν «κάμερες σώματος και οχημάτων για την πιστοποίηση παραβατικών συμπεριφορών, σε πλήρη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο».

Ο κ. Μηταράκης δεσμεύτηκε για «στήριξη των στελεχών της ΕΛΑΣ και του Υπουργείου, δίνοντας έμφαση στις υλικές και ηθικές απολαβές, στις συνθήκες εργασίας, στην υποστήριξη στο έργο τους. Με αυξήσεις στα ειδικά μισθολόγια, στο επίδομα παιδιών, στις θέσεις ευθύνης. Επενδύοντας σε υποδομές πρωτοβάθμιας υγείας για τα στελέχη μας, ώστε να νιώθουν ασφάλεια για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Δημιουργία χειμερινής και θερινής Λέσχης για την Ελληνική Αστυνομία, μέσω δωρεών. Ενίσχυση του Ταμείου Αρωγής της ΕΛΑΣ με ποσοστό επί των κλήσεων και βεβαιωμένων παραβάσεων και άλλους πόρους. Ώστε να μπορεί να ενισχύσει τις οικογένειες πεσόντων της ΕΛΑΣ. Δημιουργία μνημείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ελάχιστη αναγνώριση της θυσίας των 144 στελεχών της Αστυνομίας, που από το 1984, οπότε έγινε η ενοποίηση των Σωμάτων, και μέχρι σήμερα έπεσαν στον βωμό του καθήκοντος. Αναβάθμιση των Αστυνομικών Ακαδημιών, με περισσότερη έμφαση στην πρόσληψη στελεχών μέσω των Σχολών».

Ο υπουργός τόνισε πως «η προστασία της ζωής και της περιουσίας όλων των πολιτών, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας. Θα το πετύχουμε με εμπιστοσύνη στους άνδρες και τις γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας».

