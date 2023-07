Κοινωνία

Χίος: Πρόσκρουση πλοίου στο λιμάνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλοίο με εκαντοντάδες επιβάτες και 88 μέλη πλήρωμα προσκέκρουσε στο φανάρι εισόδου στο λιμάνι της Χίου.

-

Στο φανάρι της εισόδου στο λιμάνι της Χίου προσέκρουσε ελαφρά με τον καταπέλτη του το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Νήσος Σάμος», κατά τη διαδικασία κατάπλου του.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ στο πλοίο επιβαίνουν 277 επιβάτες και 88 μέλη πλήρωμα.

Το πλοίο αφού επιθεωρηθεί στο λιμάνι της Χίου, αναμένεται να αναχωρήσει για την εκτέλεση του προγραμματισμένου του δρομολογίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στο Άγιο Όρος

Ο Σλούκας στον Παναθηναϊκό

“Οι Προδότες”: Ο νικητής του μεγάλου τελικού