Πολιτισμός

Σμύρνη: έκαναν πάρτι σε Ορθόδοξη εκκλησία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μάλιστα, η άδεια για το πάρτι στον ιστορικό ναό που προκάλεσε σάλο, είχε δοθεί από τον δήμο.

-

Σάλος έχει ξεσπάσει μετά την προκλητική ενέργεια του δήμου Σμύρνης στην Τουρκία, να παραχωρήσει ορθόδοξο ναό για να πραγματοποιηθεί πάρτι.

Πιο συγκεκριμένα, ο δήμος Σμύρνης, έδωσε την άδεια για πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής μέσα στην Ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Βουκόλου, το βράδυ της Παρασκευής.

Ο συγκεκριμένος ναός και η ιδιοκτησία του ανήκει στον δήμο. Επικρίσεις υπάρχουν και από τα τουρκικά φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ, καθώς ο δήμος Σμύρνης ανήκει στην αντιπολίτευση του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP).

Ο ναός έχει παραχωρηθεί πολλές φορές στην Μητρόπολη Σμύρνης για λειτουργίες ενώ μέσα στην εκκλησία έχουν γίνει πολλές σοβαρές εκθέσεις, σε αντίθεση με τη χθεσινή βραδιά, που ο ιστορικός ναός μετατράπηκε σε χώρο διασκέδασης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Σλούκας στον Παναθηναϊκό

“Οι Προδότες”: Ο νικητής του μεγάλου τελικού

Λάρισα: Νεκρός 20χρονος μετά από κινηματογραφική καταδίωξη από αστυνομικούς