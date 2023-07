Life

Μπομπ Μαρλεϊ: Η νέα ταινία για το είδωλο της ρέγκε

Θα τον ενσαρκώσει στη μεγάλη οθόνη, ο Κίνγκσλεϊ Μπεν-Αντίρ, στην επερχόμενη ταινία με τίτλο «Bob Marley: One Love».

Το είδωλο της ρέγκε μουσικής Μπομπ Μάρλεϊ υποδύεται ο ηθοποιός Κίνγκσλεϊ Μπεν-Αντίρ (Kingsley Ben-Adir) στην επερχόμενη ταινία με τίτλο «Bob Marley: One Love». Τη μουσική βιογραφική ταινία σκηνοθετεί ο Ρεϊνάλντο Μάρκους Γκριν, ενώ το σενάριο έχει γράψει ο βραβευμένος με Emmy, Τέρενς Γουίντερ, μαζί με τους Ζακ Μπέιλιν και Φράνκ Ιβ Φλάουερς.

Το «One Love» επικεντρώνεται στην άνοδο της καριέρας του Μάρλεϊ, συμπεριλαμβανομένης της απόπειρας δολοφονίας του το 1976. Ο Μάρλεϊ πέθανε το 1981 από μελάνωμα.

Η ηθοποιός Λασάνα Λιντς υποδύεται τη σύζυγό του Μπομπ, Ρίτα Μάρλεϊ. Πρωταγωνιστούν επίσης οι Μίχαελ Γκαντολφίνι, Τζέιμς Νόρτον, Τοσίν Κόουλ, Άντονι Γουέλς, Ούμι Μάιερς και Ναντίν Μάρσαλ.

Η Ρίτα Μάρλεϊ, ο Ζίγκι Μάρλεϊ και η Σεντέλα Μάρλεϊ συμμετέχουν στην παραγωγή της ταινίας.

«Είναι υπέροχο που βρίσκομαι εδώ σήμερα για λογαριασμό αυτής της ταινίας για τον πατέρα μου», είπε ο Ζίγκι στο CinemaCon, ενώ παρουσίασε μια πρώτη άποψη στην ταινία νωρίτερα φέτος. «Είμαι εδώ ως παραγωγός αυτής της ταινίας, αλλά και ως διαχειριστής της απίστευτης κληρονομιάς του πατέρα μου, αυτό το μήνυμα ενότητας και αγάπης είναι τόσο επείγον όσο ποτέ».

Το «Bob Marley: One Love» κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 12 Ιανουαρίου 2024.

