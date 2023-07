Πολιτισμός

Βόλος - Ευαγγελίστρια: Η πρώτη “πράσινη ενορία” στα Βαλκάνια

Η ενορία της Ευαγγελίστριας εντάχθηκε στο ερευνητικό πρόγραμμα της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών και του WWF Ελλάδος, ώστε να καταστεί η πρώτη πρότυπη ορθόδοξη «Πράσινη Ενορία» στα Βαλκάνια και τη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο κόσμος εξελίσσεται, οι εποχές αλλάζουν και οι κοινωνίες προσαρμόζονται ή προσπαθούν να το επιτύχουν με κάθε τρόπο. Σε αυτές τις προσπάθειες δεν έχει μείνει αμέτοχη ούτε η Εκκλησία, πολύ δε περισσότερο μία μητρόπολη που πρωτοπορεί ποικιλόμορφα ξεφεύγοντας πολλές φορές και από τα στενά πλαίσια του δογματισμού. Και η μητρόπολη Δημητριάδος συμπορεύεται πλέον με μία μεγάλη προσπάθεια να «πρασινίσει» σταδιακά τις ενορίες της, όπου είναι εφικτό. Η προσπάθεια ξεκίνησε στον Βόλο με την «πράσινη ενορία» της Ευαγγελίστριας.

Η ενορία της Ευαγγελίστριας, εξαιρετικά εκτεταμένη στο κέντρο της Νέας Ιωνίας και έχοντας ως αφετηρία τον μεγαλύτερο ναό του Βόλου, εντάχθηκε στο ερευνητικό πρόγραμμα της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών και του WWF Ελλάδος, ώστε να καταστεί η πρώτη πρότυπη ορθόδοξη «Πράσινη Ενορία» στα Βαλκάνια και τη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Οι προσπάθειες ξεκίνησαν, ο κόσμος συμμετέχει και τα μηνύματα είναι αισιόδοξα γιατί εκτός από τις θεωρίες άρχισαν να εμφανίζονται και τα χειροπιαστά αποτελέσματα αφού υπάρχουν μία σειρά δράσεων και εκδηλώσεων για την εξέλιξη της «Πράσινης Ενορίας».

Ήδη έχει συγκροτηθεί Ειδική Ενοριακή Επιτροπή για τον συντονισμό των δράσεων, έχει γίνει έκδοση ενημερωτικού υλικού για την οικολογική ευαισθητοποίηση των ενοριτών, άρχισε ο «πράσινος» κύκλος ομιλιών με θέμα «Εκκλησία και οικολογική κρίση», γίνονται περιβαλλοντικές ενοριακές εξορμήσεις, πραγματοποιούνται μέσω των κατηχητικών, αλλά και των σχολείων, εκδρομές, προβολές ταινιών και εξορμήσεις για την ενημέρωση των μαθητών, σχεδιάζεται η τοποθέτηση Σταθμού Ανακύκλωσης, έχει υιοθετηθεί εδώ και πολύ καιρό η πλήρης χρήση λαμπτήρων χαμηλής ενέργειας, η αλλαγή όλων των κουφωμάτων του ναού της Ευαγγελίστριας με ενεργειακού τύπου. Μελετάται επίσης, η τοποθέτηση μεγάλου φωτοβολταϊκού συστήματος για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για την ηλεκτροδότηση του ιερού ναού και την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών μέρους ή και ολόκληρου του κτιριακού οικοδομήματος.

Ο προϊστάμενος του ναού της Ευαγγελίστριας πατέρας Αμφιλόχιος μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για την προσπάθεια σημείωσε ότι «το κέρδος από τον περιορισμό ή τον μηδενισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από λιγνίτη δεν θα είναι μόνο καθαρότερο περιβάλλον, αλλά και οικονομικό, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση του πολύτιμου φιλανθρωπικού έργου της ενορίας που συνεχίζεται εδώ και χρόνια. Ας μη λησμονούμε ότι η καταστροφή του πλανήτη αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη απειλή για τον άνθρωπο, η οποία μας αφορά άμεσα. Τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης τις βιώνουμε πλέον όλοι. Προκειμένου να μπορέσει μία ενορία να αποκτήσει οικολογική, δηλαδή πράσινη, συνείδηση θα πρέπει πρώτα από όλα να εμβαθύνει συστηματικά στη βασική χριστιανική πίστη, δηλαδή ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε από τον Θεό για να ζήσει αιώνια και όχι για να καταστραφεί. Ο Θεός εμπιστεύθηκε τη δημιουργία του στο τελειότερο δημιούργημά του, τον άνθρωπο, ώστε να τη φυλάει και να την προστατεύει. Μία τέτοια συνειδητοποίηση οδηγεί σε συγκεκριμένες ποιμαντικές πρακτικές και μία ορισμένη συμπεριφορά και τρόπο ζωής, ως απόρροια αυτής της διδασκαλίας».

Είναι εντυπωσιακό ότι συχνά και στο τέλος της θείας λειτουργίας, οι ιερείς παροτρύνουν τους πιστούς και όχι μόνο, να κάνουν χρήση φιλικών προς το περιβάλλον μέσων μεταφοράς (με τα πόδια, τα ποδήλατα ή τα ΜΜΜ όταν είναι εφικτό),να χρησιμοποιούν τοπικά, εποχιακά και κυρίως βιολογικά προϊόντα στα γεύματα, να αποφεύγεται η χρήση πλαστικών αντικειμένων όπως πιάτα, ποτήρια και μαχαιροπίρουνα και να επιλέγεται η αγορά προϊόντων βιώσιμης καλλιέργειας όπως το ανακυκλωμένο χαρτί και τα προϊόντα καθαρισμού.

Μέσα στην Ευαγγελίστρια, ένας μη γνωρίζων την προσπάθεια πιστός, θα εκπλαγεί ακούγοντας ιερείς να δείχνουν πρακτικές και να δίνουν συμβουλές σωστής ανακύκλωσης όπως για το πώς πρέπει να διαχωρίζουμε καθημερινά τα υλικά συσκευασίας από τα υπόλοιπα στο νοικοκυριό, για τον τρόπο που ρίχνουμε τις συσκευασίες χύμα μέσα στους μπλε κάδους και όχι μέσα σε καλά δεμένες σακούλες και στο πώς θα πρέπει να καθαρίζουμε πλήρως από τα υπολείμματα όλες τις συσκευασίες.

Οι πιστοί και οι επισκέπτες της Ευαγγελίστριας ακούν ή διαβάζουν στα έντυπα ότι στους μπλε κάδους ανακυκλώνονται μόνο οι θήκες των CD και των DVD, ότι πρέπει να ξεβιδώνουμε τα καπάκια των πλαστικών μπουκαλιών και μετά να τα απορρίπτουμε στην ανακύκλωση, ότι δεν πρέπει να σκίζουμε τα χαρτιά, αλλά να τα διπλώνουμε, ότι δεν πετάμε στους μπλε κάδους σπασμένα γυαλιά, τοξικά υλικά, ούτε πλαστικά μιας χρήσης ή και πλαστικά έπιπλα.

Όλες αυτές οι παραινέσεις και οι οδηγίες έχουν φέρει σημαντικά αποτελέσματα το τελευταίο διάστημα και οι ενορίτες έμαθαν ότι το χαρτί που αποτελεί το 20% των απορριμμάτων μας, μπορεί να ανακυκλωθεί μέχρι και 4-6 φορές, αλλά παράλληλα ότι με την ανακύκλωση ενός τόνου χαρτιού, σώζουμε 17 δέντρα, κερδίζουμε 30.000 λίτρα νερού, δύο βαρέλια πετρέλαιο, 3000-4000 KWh ηλεκτρικού ρεύματος και γλιτώνουμε 95% ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Ο μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος στο «Υπέρ ευκρασίας αέρων, ευφορίας των καρπών της γης...» βιβλίο που εκδόθηκε για την «Πράσινη Ενορία» αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι «Ανάμεσα στα σύγχρονα προβλήματα του ανθρώπου, που λαμβάνουν πλέον κυριολεκτικά υπαρξιακές διαστάσεις, κεντρική θέση αναμφίβολα κατέχει το λεγόμενο οικολογικό πρόβλημα. Αν τα προηγούμενα χρόνια το πρόβλημα αυτό έμοιαζε σε πολλούς μάλλον θεωρητικό, η λεγόμενη κλιματική κρίση είναι πλέον πασιφανής και μας αγγίζει επικίνδυνα και απειλητικά. Μπροστά στη νέα αυτή πραγματικότητα, η οποία πλέον κινητοποιεί ευρύτερα τους πολιτικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών, η Εκκλησία μας δεν μπορεί ασφαλώς να μείνει αδιάφορη, πόσο μάλλον, εφόσον όπως έχει ορθά παρατηρηθεί, το οικολογικό ζήτημα είναι πρωτίστως πνευματικό και ανθρωπολογικό πρόβλημα».

Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στον Βόλο και στον ναό της Ευαγγελίστριας φάνηκε και το μεγάλο ενδιαφέρον του Φαναρίου για την προστασία του περιβάλλοντος, αφού ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας θέλησε να ενημερωθεί και για τη συνολική προσπάθεια που καταβάλλεται στην ενορία και εκδήλωσε τη συμπαράσταση του Πατριαρχείου.

