Μισέλ Ομπάμα: Άρθρο για την παιδική παχυσαρκία και την υγιεινή διατροφή

Δίνοντας το παράδειγμα το 2009 δημιουργώντας στον περίβολο του Λευκού Οίκου έναν λαχανόκηπο, ξεκίνησε την πρωτοβουλία της ένα χρόνο μετά με την ονομασία «Let's Move».

Η πρώην πρώτη κυρία Μισέλ Ομπάμα σε άρθρο της για την Oprah Daily μίλησε για την αγώνα που συνεχίζει να κάνει για την βελτίωση της υγείας και της διατροφής των παιδιών.

«Το να παίρνεις έτοιμα φαγητά είναι πιο απλό από το να κόβεις καρότα. Το να παραγγέλνεις (delivery) είναι μερικές φορές το μόνο για το οποίο έχεις ενέργεια», έγραψε η Μισέλ Ομπάμα στο άρθρο της.

«Ακόμα θυμάμαι να πηγαίνω ένα από τα κορίτσια μου για μια ιατρική επίσκεψη και ο γιατρός να μου λέει ότι όλες αυτές οι απλές επιλογές που έκανα είχαν αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία της. Ήταν ένα από τα χειρότερα συναισθήματα που είχα ως γονιός και ένα από τα μεγαλύτερα ξυπνητήρια της ζωής μου. Ήμουν λίγο φοβισμένη, αλλά και λίγο εξοργισμένη», ανέφερε.

