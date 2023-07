Πολιτική

Σπαρτιάτες για την αιματηρή καταδίωξη στη Λάρισα: Στηρίζουμε στον αστυνομικό

Οι «Σπαρτιάτες» ζητούν την απέλαση εκείνων που διαπράττουν εγκλήματα ή επιδεικνύουν απροσάρμοστη συμπεριφορά στους νόμους και θεσμούς της χώρας μας. Αναλυτικά η ανακοίνωση του κόμματος.

Το κόμμα «Σπαρτιάτες» ζητάει, με σημερινή ανακοίνωσή του, την απέλαση εκείνων που διαπράττουν εγκλήματα ή επιδεικνύουν απροσάρμοστη συμπεριφορά στους νόμους και θεσμούς της χώρας μας, ενώ σημειώνει ότι η ΕΛΑΣ έχει φτάσει στα όριά της.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση του κόμματος αναφέρει τα εξής:

«Η παράνομη μετανάστευση και η εγκληματικότητα στην ελληνική κοινωνία είναι πλέον καθημερινότητα. Οι άνδρες και γυναίκες της ΕΛΑΣ δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Η ζωή τους τίθεται σε κίνδυνο στην προσπάθειά τους να εφαρμόσουν τον νόμο και συχνά εν ώρα υπηρεσίας του καθήκοντος συμβαίνουν τα χειρότερα. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη. Στην περίπτωση της Λάρισας δηλώνουμε θλίψη για την αφαίρεση ζωής ενός νέου ανθρώπου, αλλά και την αμέριστη συμπαράστασή μας στον αστυνομικό που του καταλογίζεται η ευθύνη.

Οι "Σπαρτιάτες" επαναφέρουμε το θέμα για την απέλαση όλων εκείνων, οι οποίοι διαπράττουν εγκλήματα ή επιδεικνύουν απροσάρμοστη συμπεριφορά στους νόμους και θεσμούς της χώρας μας».

