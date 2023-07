Οικονομία

Ουκρανία - Σιτηρά: Συνομιλία Λαβρόφ με Τούρκο ΥΠΕΞ για τη συμφωνία της Μαύρης Θάλασσας

Η Μόσχα απειλεί να αποσυρθεί απο τη συμφωνία που επιτρέπει την ασφαλή εξαγωγή σιτηρών και λιπασμάτων από τα ουκρανικά λιμάνια,

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ συζήτησε την κατάσταση στην Ουκρανία και τη συμφωνία της Μαύρης Θάλασσας για τα σιτηρά κατά την διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε σήμερα με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Μόσχα απειλεί να αποσυρθεί απο τη συμφωνία που επιτρέπει την ασφαλή εξαγωγή σιτηρών και λιπασμάτων από τα ουκρανικά λιμάνια, επειδή δεν έχουν ικανοποιηθεί πολλά αιτήματα για την αποστολή των δικών της σιτηρών και λιπασμάτων. Η συμφωνία λήγει στις 17 Ιουλίου.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν είχε δηλώσει το Σάββατο ότι πιέζει τη Ρωσία να παρατείνει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε πέρυσι με την διαμεσολάβηση της Άγκυρας και των Ηνωμένων Εθνών, για τρεις μήνες τουλάχιστον.

