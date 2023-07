Υγεία - Περιβάλλον

Κρήτη: Πέθανε η 11χρονη Αλεξάνδρα μετά από πολύμηνη μάχη με σοβαρή ασθένεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Στη γειτονιά των Αγγέλων" η 11χρονη Αλεξάνδρα που έδωσε πολύμηνη μάχη με σπάνια νόσο. Θλίψη στην τοπική κοινωνία.

-

Συγκινητικό είναι το "αντίο" στην μικρή Αλεξάνδρα που πάλεψε αλλά δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή, ματά από πολύμηνη μάχη με σπάνια ασθένεια.

Πιο συγκεκριμένα, θλίψη σκόρπισε ο θάνατος της 11χρονης, εγγονής του αντιπροέδρου της ΠΑΕ Επισκοπής, Ανδρέα Παπαδάκη, που είχε διαγνωστεί με πρόβλημα στον εγκέφαλο και όλη η Κρήτη είχε γίνει μία γροθιά για το αγγελούδι που έδωσε μάχη για μήνες.

Είχε υποβληθεί σε σειρά χειρουργείων και είχε μεταβεί στην Αμερική.

Ο παππούς της Ανδρέας Παπαδάκης στην προσωπική του σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε: «O Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα σου άγγελε μου… καλή αντάμωση κοριτσάκι μου».

Πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σύνοδος ΝΑΤΟ: Ο Μητσοτάκης στο Βίλνιους, συναντά Ερντογάν

Θερινές εκπτώσεις: Αυλαία σήμερα - Τι να προσέξουμε

Ιταλία: Φωτιά σε λεωφορείο που βρισκόταν μέσα σε σήραγγα (εικόνες)